Kaza, Ortaca Çevre Yolu Yücelen ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, S.İpek yönetimindeki 07 HYU 07 plakalı araç, U dönüşünün yasak olduğu ışıklardan dönüş yaptığı sırada, Fethiye istikametinden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 HFH 133 araç ile çarpıştı. 34 HFH 133 araç taklalar aşarak yol kenarına savruldu.

Kazada, S.İpek’in aracında bulunan eşi A.İpek, ile kızları Y.İpek ve E.İpek yaralanırken, diğer araçta bulunan 5 kişinin daha yaralandığı iddia edildi.

Kazanın ihbarı ile bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar Ortaca ve civar ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların 2’sinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.