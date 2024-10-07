Saha: Ahmet Ateş Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Furkan Balbay*, Fatih Gemici*, Furkan Genç*

Ortaca Bld.S.: Murat Coşkun***, Erkan Kapar** (Selahattin Özen), Yiğit Deveci**, Berat Kubat**, Hakan Türkadı**, Ayberk Tamir*, Emre Özsarı** (Ahmet Özgür Elmas*), Mehmet Gülmez*, Halil Can Durmuş* (Emir Turgut Aydınlı**), Muhammed Emir Yıldırım**, Enes Erdal İç* (Aşur Altunel*)

Kuyucakspor: Mustafa Duman***, Ozan Türkmen***, Mustafa Acar** (Vahit Can*), Onur Kiremitçi*, Serkan Doğan**, Ahmet Tüzün**, Yasin Yılmaz**, Yılmaz Lüle*, Mertcan Meriç***, Hasan Pamuk* (Cengiz Eren Birdal*), Uğur Kötelioğlu**,

Sarı Kart: Selahattin Özen, Erkan Kapar, Hakan Türkadı, Ayberk Tamir (Ortaca) Mustafa Acar, Ahmet Tüzün, Mertcan Meriç (Kuyucak)

Kırmızı Kart: Ayberk Tamir

Gol: ‘90+3 Ozan Türmen (Kuyucak)

Bölgesel Amatör Lig 7.grupta 2024-2025 futbol sezonu başladı.

3 sezon sonra yeniden BAL Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanan Ortaca Belediyespor, sezonun ilk maçında Aydın temsilcisi Kuyucakspor’u konuk etti.

Maçın Hakemi Mehmet Furkan Balbay maçta çok kötü bir yönetim gösterirken, ilk yarıda Kuyucaklı futbolcuların sert faullerini vermemesi ve kartlık pozisyonlarda kartına başvurmaması büyük tepki çekti.

İlk yarı Kuyucak’ın daha atak oynadığı maçta, Ortaca Belediyespor ikinci yarı daha etkili bir oyun sergilerken, özellikle forvet hattındaki oyuncuların verimsizliği ile sonuca gidemedi.

Ortaca Belediyespor’un hafta içinde transfer ettiği ve uzun süredir antrenmansız olduğu öğrenilen Enes Erdal İç’in hazır olmadan oyunda ilk 11’de forma giymesi ise tepki çekti. Ortaca Belediyespor’da Ayberk Tamir maçın 82.dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kuyucak Belediyespor’un gol maçın uzatma dakikalarında geldi. Sağ kanattan kullanılan serbest atışta Ozan Türkmen kafa vuruşu ile Kuyucak’ı 3 puanı getiren golü attı.