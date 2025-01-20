Doç.Dr.Şükrü Oğuzkan Topçu, Ortaca'nın tanınmış merhum öğretmenlerinden Mustafa Topçu’nun oğlu. Danimarka’daki Godstrup Eğitim Hastanesi’nde ESWL ve Taş Kırma Ünitesi sorumlusu olarak 20 yıldır görev yapıyor. Ortaca’nın tanınmış diş doktoru Selçuk Kamacı’nın kızı, Dr.Ada Su Kamacı ise Akdeniz Tıp Fakültesi’nde intörn doktor olarak çalışıyor.

Doç.Dr.Şükrü Oğuzkan Topçu’nun daveti üzerine, Dr.Ada Su Kamacı, yeni teknikleri öğrenmek ve ameliyatlara katılmak amacıyla kliniğini ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında birçok başarılı operasyona, özellikle böbrek taşı ve prostat ameliyatlarına katıldı. Doç.Dr.Şükrü Oğuzkan Topçu, özellikle kapalı yöntemle yapılan böbrek taşı ameliyatları konusunda uzun yıllardır araştırmalar yaptı ve bu alanda uzmanlaştı.

BÖBREK TAŞI

Günümüzde oldukça sık rastlanan böbrek taşı hastalığı, birçok hastada uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açıyor. Ancak, tıbbi teknolojinin gelişmesiyle birlikte açık ameliyatlar neredeyse tamamen terk edilmiş durumda. Günümüzde, 2-3 cm boyutuna kadar olan tüm taşlar kapalı yöntemle, gelişmiş lazer teknikleri kullanılarak 30-45 dakika içinde başarıyla kırılabiliyor.

Bu yöntem sayesinde hastalar genellikle işlemden 1-2 saat sonra evlerine rahatlıkla dönebiliyor. Yan etkileri oldukça minimal olan bu teknik, kanamasız bir işlem olarak öne çıkıyor.

Doç. Dr. Şükrü Oğuzkan Topçu, böbrek taşı cerrahisinde uzmanlaşmış olan Doç.Dr.Şükrü Oğuzkan Topçu, aynı zamanda prostat hastalıklarının tedavisi konusunda da önemli çalışmalar yürütüyor.

PROSTAT BÜYÜMESİNDE YENİ TEKNİK

60 yaş üstü erkeklerde sıkça görülen prostat büyümesi, sık idrara çıkma, gece uykudan uyanma ve iltihap gibi sorunlara yol açıyor. Bu rahatsızlığın tedavisinde son yıllarda uygulanan Mikrodalga Yöntemi (TUMT) oldukça başarılı sonuçlar veriyor. TUMT yöntemi, diğer cerrahi yöntemlere, uygulanmasi daha kolay bir tekniktir. Lokal anesteziyle uygulanmakta ve hasta işlemden 1-2 saat sonra taburcu edilmektedir. Avrupa’da yaygın şekilde kabul gören bu teknik, prostat büyümesi tedavisinde önemli bir alternatif sunuyor.