Akıncı Doğan Ünal
Arıkbaşı Mutlu Temeltekin
Atatürk Talat Dirmilli
Bahçelievler Aziz Türkmen
Beşköprü Selim Aynalı
Çaylı Halil Burdan
Cumhuriyet Hasan Duman
Dalaklı Osman Bulut
Dalyan Osman Baştan
Dereköy Cafer Tosun
Dikmekavak Hüseyin Gök
Ekşiliyurt Meral Uysal
Eskiköy Ercan Aydoğan
Fevziye Ruhan Altınok
Gökbel Mehmet Aslanpay
Gölbaşı Polat Atılgan
Güzelyurt Durmuş Köş
Karaburun Selahattin Apçin
Karadonlar Adnan Acar
Kemaliye Zeynel Altın
Mergenli Ercan Erpek
Okçular Sedat Erken
Sarıgerme Musa Varol
Tepearası Hakkı İpek
Terzialiler Kazım Yavuz
Yerbelen Hüseyin Gün
Yeşilyurt Burak Kamacı
Editör: Haber Merkezi