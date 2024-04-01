Pazar günü yapılan seçimler sonucu Ortaca’nın yeni Belediye Meclisi’de belli oldu. Belediye Başkanlığı’nı farklı şekilde kazanan CHP, Belediye Meclisi’ni de farklı kazandı. Nüfus artışı nedeniyle artık 25 kişinin yer aldığı Ortaca Belediye Meclisi’nde CHP 17 kişiyi meclise gönderdi. MHP 7 meclis üyesi çıkartırken, İYİ Parti ise 1 meclis üyesi çıkardı.

Ortaca’nın yeni Meclis şu isimlerden oluştu;

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)

Evren Tezcan (Belediye Başkanı)

Emre Acar (Kontenjan)

Aydın Kadirhan (Kontenjan)

İbrahim İlhan (Kontenjan)

Haluk Gürel

Selda Çetintürk

Bayram Töz

Hüsnü Sarı

Can Sarol

Nejlin Yalçın

Ünal Yağız

Ali Mürşit Yağmur

Zümrüt Avcı

Cevat Durna

Şehnaz Aybey

Cemil Baş

İlhan Karadavut

MHP (MHP-Ak Parti Cumhur İttifakı)

Yunus Erpek

Mahmut Şener Ceylan

Bekir Türköz

Ahmet Orhan

Bayram Çengel

Ayfer Var

İYİ Parti

Ersen Bağ