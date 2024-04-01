Pazar günü yapılan seçimler sonucu Ortaca’nın yeni Belediye Meclisi’de belli oldu. Belediye Başkanlığı’nı farklı şekilde kazanan CHP, Belediye Meclisi’ni de farklı kazandı. Nüfus artışı nedeniyle artık 25 kişinin yer aldığı Ortaca Belediye Meclisi’nde CHP 17 kişiyi meclise gönderdi. MHP 7 meclis üyesi çıkartırken, İYİ Parti ise 1 meclis üyesi çıkardı.
Ortaca’nın yeni Meclis şu isimlerden oluştu;
CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)
Evren Tezcan (Belediye Başkanı)
Emre Acar (Kontenjan)
Aydın Kadirhan (Kontenjan)
İbrahim İlhan (Kontenjan)
Haluk Gürel
Selda Çetintürk
Bayram Töz
Hüsnü Sarı
Can Sarol
Nejlin Yalçın
Ünal Yağız
Ali Mürşit Yağmur
Zümrüt Avcı
Cevat Durna
Şehnaz Aybey
Cemil Baş
İlhan Karadavut
MHP (MHP-Ak Parti Cumhur İttifakı)
Yunus Erpek
Mahmut Şener Ceylan
Bekir Türköz
Ahmet Orhan
Bayram Çengel
Ayfer Var
İYİ Parti
Ersen Bağ
Editör: Haber Merkezi