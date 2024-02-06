CHP Fethiye Belediye Başkan Aday Adaylarından, Mustafa Toklu istifa etti.

Toklu yaptığı açıklamada, aday adaylığı sürecinde Belediye Başkanı Alim Karaca’nın memnuniyet anketinden çıkamadığını iddia etti ayrıca Osman Gürün’ün, CHP Genel Merkez ile Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras’ı arayarak “Fethiye’de Alim Karaca’yı aday göstermezseniz istifa ederim” diye tehdit ettiğini savundu

“Osman Gürün gider ayak buradaki çocuğunun aday gösterilmemesi durumunda genel merkeze ‘destek vermem’ diyor” diye konuşan Mustafa Toklu, “Osman Gürün Muğla’da partinin oyunu yüzde 50’den 32’lere düşürdükten sonra son kötülüğünü de Fethiye’ye yapıp gitti. Şahsımla ilgili söyleyecek hiçbirşey bulamadılar. ‘Sağdan geldi’ dediler. Soruyorum 25 yıldır CHP Fethiye’de seçim kazanabiliyor muydu?” dedi.

Açıklamasında Behçet Saatcı’ya da değinen Toklu, “Behçet Başkan adaylığını açıklarsa bizlerde oturur konuşuruz Fethiye’de Behçet Saatçı 20 yıl belediye başkanlığı yapmış, Fethiye halkını temsil etmiş bu güne kadar da şaibesi olmayan bir insandır. Ama ben birisi aday olacak ya da aday olmayacak diye istifa etmiyorum. Seçim zamanında o günün şartlarında arkadaşlarımızla toplanır çıkacak adayları değerlendiririz. Ben 25 yıldır siyasetin içinde bir adamım ayrı da durmam. Burada hem AK Parti’yi hem MHP’yi mağdur eden hükümet tarafından hem de CHP’yi mağdur eden CHP Genel Merkezi tarafından Fethiye halkının mağdur olmayacağını söyleyeyim. Herkes müsterih olsun gereken yapılacaktır. Fethiye halkı kendine yakışan belediye başkan adayını bulur” dedi.