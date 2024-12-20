AYDIN (AA) - Alınan bilgiye göre, M.Ö'nün (18) idaresindeki 09 H 0210 plakalı otomobil, Ataköy Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 ANA 638 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki M.K. (11), N.K. (16) ve R.G. (15) yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan M.K. ve R.G. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Otomobil sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: aa