1000A Yapı Ortaca Belediyespor’da kongre için geri sayım başlarken, kongreye Fırat Erişen’in tek aday olarak girmesi bekleniyor.

Siyah-Beyazlı kulüpte önümüzdeki günlerde başkanlık koltuğuna oturması beklenen Fırat Erişen, oluşturduğu yönetim kurulu ile de yeni sezon hazırlıklarına başladı. Ortaca’da yeni sezonda takımın başına Ozan Öztürk’ün geçmesi bekleniyor.

Uzun yıllar profesyonel liglerde kaleci olarak görev yapan Ozan Öztürk, futbolculuk kariyerinin ardından kaleci antrenörlüğü yapmaya başlamıştı. Ozan Öztürk, 2023-2024 Futbol Sezonunda Aralık ayı itibariyle Ortaca Belediyespor’da Teknik Direktör’lük görevine getirilmişti.

Konu hakkında açıklamada bulunan Fırat Erişen, “Kongreye kısa bir süre kaldı. Göreve gelmemiz halinde, yeni sezon hazırlıklarına geç kalmadan başlamak istedik. Bu bağlamda da ilk olarak Teknik Direktör için görüşmelerimizi yaptık. Seçilmemiz halinde Ozan Öztürk Ortaca Belediyespor’un Teknik Direktörü olarak devam edecek” dedi.

Ozan Öztürk’ün profesyonel liglerde uzun yıllar futbol oynadığını ve büyük tecrübe elde ettiğini belirten Erişen, “Ortacanın yerlisi olan Ozan hoca, futbolculuk kariyeri ile Ortaca’dan çıkan en tecrübeli futbolcu. Uzun yıllar profesyonel liglerde başarı ile görev aldı. Futbolculuğunun ardından, Kaleci antrenörlüğü ve geçtiğimiz sezon da takımın başına Teknik Direktör olarak geçti ve burada da başarılı bir dönem geçirdi. Kendisi ile uzun bir süre çalışmayı ümit ediyoruz” dedi.