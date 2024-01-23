(İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere verilecek eğitim desteği tutarlarına ilişkin tebliği bugün Resmi Gazete’de yayımladı.

Buna göre özel gereksinim raporu ile özel gereksinimi olduğu tespit edilen ve destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programının ayrıntıları da netleşti.

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 TL, grup eğitimi için aylık bin 314 TL olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı da resmi internet sitesinde aktardığı haberde uygulamanın 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğini duyurdu.