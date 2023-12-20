MUĞLA (AA) - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından geçtiğimiz hafta Antalya, Muratpaşa ilçesindeki Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Elif Oral, 4 farklı stil olan 100 metre serbest, 50 metre serbest, 100 metre kurbağalama, 50 metre kurbağalamada birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu.

Oral, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş’a, antrenörü Esin Çelik ve ailesi ile Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

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Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Elif Oral’ı altın ile ödüllendirip başarılarının devamını diledi.

Şampiyonaya hazırlık süreci hakkında bilgi alan Akbıyık, "Elif Oral kardeşimiz azmiyle, kararlılığıyla, gayretiyle hepimize örnek oldu. Elif'le gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.