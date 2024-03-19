ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Şoför Esnafı ile iftar Programı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda bayram tatili ile ilgili kamu çalışanlarına yönelik kararını da açıkladı.

Kamu çalışanalrının 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararımızı kamuoyumuzda paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir vakit verdik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1770141054479593589