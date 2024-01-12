Milliyetçi Hareketr Partisi (MHP) yerel seçimlerde Cumhur İttifakı çatısı altında işbirliği yapacağını açıkladı. MHP adaylarını iki etap halinde açıkladı. Her grupta 55 aday yer aldı. MHP toplamda 110 adayını açıklamış oldu.

MHP ilk olarak 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını açıklamıştı. İkinci grupta da MHP tarafından 8 il, 40 büyükşehir ilçe ile 7 ilçe belediye başkanı olmak üzere 55 adayını daha duyurdu. Açıklanan ilçeler arasında Muğla’dan Ortaca ve Datça’da yer aldı.

Ortaca’da mevcut Belediye Başkanı Alim Uzundemir, resmen Cumhur İttifakı’nın adayı olarak açıklanırken, Datça’da ise geçen seçimde de aday gösterilen Feyzullah Gülada yeniden MHP’nin Belediye Başkan Adayı oldu.

2019 seçimlerinde Ortaca’da seçimlere kısa bir süre kala MHP’den aday gösterilen Alim Uzundemir %37 oranında oy alarak seçimi kazanmıştı. Uzundemir’in ardından CHP Adayı Mehmet Sertkaya %28,6, Demokrat Parti adayı Hasan Karaçelik ise %27,2 oranında oy almıştı.

Datça’da ise CHP’nin adayı Abdullah Gürsel Uçar %55,56 oy alarak seçimi kazanırken, Cumhur İttifakı’nın adayı olarak MHP adına seçime giren Feyzullah Gülada ise 2.sırada yer almış ve %40,02 oy almıştı.