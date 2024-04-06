Kaza saat 02:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Dalaman Kayacık Sahili’ne giden, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı’nda astsubay olarak görev yapan Samet Doymuş yönetimindeki 48 AHF 243 plakalı otomobil, Tersakan Çayı Kayacık Köprüsü’nden suya uçtu. Kazanın ardından araçta bulunan Ali B. Kendi imkanları ile sudan çıkarken, araç sürücüsü Samet Doymuş’un yanı sıra, araçta bulunan 22 yaşındaki Kübra Demirkol (fotoğraftaki) tamamen suya gömülen araçta sıkıştılar.

Ali B.’nin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda ekip sevk edildi. Uzun uğraşlara rağmen araca ve içinde bulunan 2 kişiye ulaşılamaması üzerine Göcek Sahil Güvenlik ve Marmaris Polis Su Altı arama Ekipleri bölgeye sevk edildi.

Dalgıç ekipleri araçta bulunan 2 kişinin cansız bedenini çıkarttı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.