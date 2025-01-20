CHP’ saflarından Muğla Milletvekili seçilen Yeni Yol Partisi Milletvekili Selçuk Özdağ, Milletvekili seçildikten sonra ilk kez geldiği Ortaca’da Belediye Başkanı Evren Tezcan’ı ziyaret etti. 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Evren Tezcan’ı makamında ziyaret eden ve hayırlı olsun diyen Selçuk Özdağ, Muğla’nın zenginlikleri ve sorunları hakkında bilgi verdi.

Özdağ bir gazetecinin, seçildikten sonra kendisini Muğla’da göremedikleri ve vatandaşların kendisini tanımadığı yönündeki sorusuna ise, “Siz Gazetecisimisiniz? Bende sizi görmemişim, Gazete okusaydınız yaz tatilinde burada olduğumu, görürdünüz” diye yanıt verdi.

Selçuk Özdağ, “Ben yaz boyunca 3 ay buradaydım, siz beni görememişsiniz ama bende sizi görememişim. Buranın 1 milyon 80 bin nüfusu var, burada herkesin beni görmesi mümkün değil. Siz gazetecisiyseniz, gazeteleri okumuş olsaydınız Selçuk Özdağ’ın yaz tatilinde burada olduğunu görürdünüz, burada evim var. 01 Temmuz’dan, 31 Ekim’e kadar burada tüm ilçelere köylere teşekkürlere gittim, festivallere düğünlere gittim. Bize kim ararsa Muğla’dan ona ulaşırlar. Muğla’ya geliyoruz, şu ana kadar belki 100 evi ziyaret etmişizdir. Muğla ile ilgili en çok çalışan vekillerden bir tanesiyim. Daha dün Muğla’nın konut problemini parlamentoda dile getirdim” dedi.

Türkiye’nin en çalışkan milletvekili Selçuk Özdağ!

Milletvekillerinin Şehirlerin Milletvekili değil, Türkiye’nin Milletvekili olduğunu savunan Özdağ, “Anayasa Türkiye Milletvekili yazar bize. Özgür Özel beyde grup başkanvekiliydi, yıllarca. Oda Manisa’ya gelemiyordu. Çünkü orada büyük bir yoğunluk var. Önemli olan gelmek değil, önemli olan yatırımları yaptırabilmektir, parlamentoda hükümete sıkıştırmaktır. Önemli olan basın toplantıları, kanun teklifleri, soru önergeleri, meclis araştırma önergeleridir. Bakarsanız Türkiye’nin en çalışkan milletvekili olarak Selçuk Özdağ olarak görürsünüz” dedi.

“En fazla televizyona çıkıp Türkiye’nin meselelerini gündeme getiren benimdir” diyen Özdağ, “2 dönemdir 3-3 ay 6 ay sürekli burada geçirmiş bir milletvekiliyim. Parlamentoda yoğunluğumuz bilseniz! Ama daha çok gelmeye çalışırız” dedi.

Selçuk Özdağ daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Başkan Tezcan ile istişarede bulundu.

CHP LİSTESİNDEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLMİŞTİ

Selçuk Özdağ, 2019’da ittifak kontenjanı ile CHP saflarında 4.sıradan Muğla Milletvekili seçildi. Mayıs 2023’de CHP’den istifa ederek Gelecek Partisi’ne geçerken, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin 10 Ocak 2025’de kurdukları alternatif siyasi parti olan Yeni Yol Partisi’ne katıldı.

Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Gelecek Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olana Selçuk Özdağ seçimlerde %0,46 oy alabildi ve partisi 7.sırada yer aldı.