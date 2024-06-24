Ortaca’da yaşayan 16 yaşındaki Hasan Salih isimli genç, dün öğleden sonra bir arkadaşı ile birlikte serinlemek için Dalaman çayına gitti. 2 genç çayın akıntısına kapılırken, gençlerden birisi kendi imkanları ile kıyıya çıkabildi, Hasan Salih ise suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, Jandarma ve Afad ekipleri sevk edilirken, akşam saatlerine kadar yapılan arama çalışmalarında gence ulaşılamadı. Sabah gün ağarınca yeniden başlayan çalışmalarda saat 08.00 sıralarında Hasan Salih’in cansız bedenine ulaşıldı. 16 yaşındaki gencin cesedi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.