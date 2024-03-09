31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Seydikemer’de 13 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken,  Bağımsız Belediye Başkan Adayı ise çıkmadı.

Belediye Meclisi’ne ise 14 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız olarak aday çıkmadı.

İşte, Seydikemer Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mustafa Karakuş İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  2. Hakan Büyükaydın Muhasebe Müd. Ortaokul/Lise
  3. Osman Mücasiroğlu Eczacı Üniversite/Yüksekokul
  4. Yusuf Bağırcı Emekli Üniversite/Yüksekokul
  5. Zeynep Yalçınsoy İş İnsanı Ortaokul/Lise
  6. Ramazan Akbal İhracatçı Ortaokul/Lise
  7. Durmuş Çetinkaya Çiftçi Ortaokul/Lise
  8. Zeki Yanatma Esnaf Ortaokul/Lise
  9. Dorukhan Abalı Avukat Üniversite/Yüksekokul
  10. Bahri Boğa Emekli Ortaokul/Lise
  11. Ayşe Ökçüm Zeytincioğlu Avukat Üniversite/Yüksekokul
  12. Mustafa Tanır Uzm.Vet.Hekim Üniversite/Yüksekokul
  13. Halil Ertürk Emekli Ortaokul/Lise
  14. Muhittin Uçar İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  15. Mustafa Okşak Çiftçi Ortaokul/Lise
  16. Muharrem Çavdır Esnaf Ortaokul/Lise
  17. İsmail Cezayirlioğlu Serbest İlkokul
  18. Şaban Karaşal Esnaf Ortaokul/Lise
  19. Yusuf Uçar Esnaf Ortaokul/Lise
  20. İsmail Koyuncu Çiftçi Ortaokul/Lise
  21. Sinem Büyükpapuşçu Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  22. Şakir Kavalcı Emekli Ortaokul/Lise

KONTENJAN

  1. Abdullah Küçükbozbaş Avukat Üniversite/Yüksekokul
  2. Harun Hıra Emekli Ortaokul/Lise
  3. Mehmet Katı Ziraat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

RESUL ÖZDİL

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Abdurrahim Öcal Şoför Ortaokul/Lise

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

ÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mustafa Köse Ziraat Müh. Üniversite/Yüksekokul
  2. Sevda Bozkurt İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  3. Ertuğrul Sınır Emekli Üniversite/Yüksekokul
  4. Cemil Turan Karalar İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  5. Ramazan Demir İşçi Ortaokul/Lise
  6. Esmer Adalan İş İnsanı Ortaokul/Lise
  7. Hayri Can Kaçar Avukat Üniversite/Yüksekokul
  8. Özcan Köse Emekli Üniversite/Yüksekokul
  9. Kamil Orkun Taşcıoğlu İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  10. Celal Yaman Emekli Üniversite/Yüksekokul
  11. Ali Küçükkaranlı İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  12. Ümmügülsüm Küçükçoban Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  13. Özkan Günal İşçi Ortaokul/Lise
  14. Mehmet Koyuncu İşçi Ortaokul/Lise
  15. Emre Çil Mühendis Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Mehmet Tolga Atlı İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  2. Şevket Gök Çiftçi Ortaokul/Lise

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ

ORHAN USTAOĞLU

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mustafa Kumcu Esnaf Ortaokul/Lise
  2. Orhan Asbey Çalışan İlkokul
  3. Süleyman Duran Çiftçi İlkokul
  4. Sait Rıfat Demirel Çalışan Üniversite/Yüksekokul
  5. Erdoğan Conkuş Esnaf İlkokul
  6. Sebahattin Özkan Çiftçi Ortaokul/Lise
  7. Kemal Baykuş Çiftçi İlkokul
  8. Polat Atcı Esnaf İlkokul
  9. Esen Külahlı Çiftçi İlkokul
  10. Mehmet Aykurt Esnaf Ortaokul/Lise
  11. Yahya Kaçar Emekli İlkokul
  12. Hidayet Tanır Çalışan İlkokul
  13. Tozan Göven Çalışan İlkokul
  14. Muharrem Ertemli Çalışan İlkokul

KONTENJAN

  1. Mehmet Kumcu Esnaf Üniversite/Yüksekokul

EMEK PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Nuran Türkmen Emekli Ortaokul/Lise

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

MİKAİL AKBALIK

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Fulya Erdoğan Ekonomist Üniversite/Yüksekokul

HÜR DAVA PARTİSİ

HAKAN YAĞCI

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mehmet Bülkü İşçi Ortaokul/Lise

İYİ PARTİ

AYFER İLHAN ÖÇER

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mehmet Türkmen İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
  2. Günay Solak Mimar Üniversite/Yüksekokul
  3. Salih Demir Emekli/İş İnsanı Ortaokul/Lise
  4. Burak Sağlam Mühendis Üniversite/Yüksekokul
  5. Selman Püseli Esnaf Ortaokul/Lise
  6. Mustafa Tüfekci Çiftçi Ortaokul/Lise
  7. Eylem Şule Özcan İşletme Üniversite/Yüksekokul
  8. Turhan Akkaya Çiftçi İlkokul
  9. Tuğçe Hammaloğlu Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  10. Fevzi İlhan Elektrik Teknisyeni Ortaokul/Lise
  11. Mustafa Taha Sevinç Öğrenci Üniversite/Yüksekokul
  12. Ersoy Hammaloğlu Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  13. Ergün Güngörmez Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  14. Muhammet İnce Emekli Asker Üniversite/Yüksekokul
  15. Ali Rıza Soku İşçi Ortaokul/Lise
  16. Salih Özdemir Çiftçi İlkokul
  17. Ekrem Yıldırım Operatör İlkokul
  18. Semih Burak Erkan Psikolog Üniversite/Yüksekokul
  19. Ufuk Demir Erkuş İletişim Üniversite/Yüksekokul Asıl 19

KONTENJAN

Ortaca Belediye Başkan Adayları ve Belediye Meclis Üyesi adayları Ortaca Belediye Başkan Adayları ve Belediye Meclis Üyesi adayları
  1. Yektane Yalçın Özceylan Ev Hanımı Ortaokul/Lise
  2. Cemil Manav Mühendis Üniversite/Yüksekokul
  3. Mehmet Çalık Öğretmen Üniversite/Yüksekokul

MİLLET PARTİSİ

OSMAN SİVRİ

SAADET PARTİSİ

SALİHA GÜZEL

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Zerda Dikiş Öğrenci Ortaokul/Lise
  2. Ayhan Soysal Doktor Üniversite/Yüksekokul
  3. Recep Tayyip Tanış Özel Sektör Ortaokul/Lise
  4. Süleyman Sütcü Özel Sektör İlkokul
  5. Züleyha Aydoğmuş Ev Hanımı Üniversite/Yüksekokul
  6. Atilla Kavaklı Danışman Üniversite/Yüksekokul
  7. Yasin İkiz Emekli Ortaokul/Lise
  8. Özgür İzbaş Çiftçi İlkokul
  9. Osman Karagöz Ziraat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  10. Ali Güzel Çiftçi İlkokul
  11. Fatih Tanış Mobilyacı Ortaokul/Lise
  12. Fatih Küçükaydın Emekli İlkokul
  13. Kazım Aydoğmuş Çalışan Ortaokul/Lise
  14. Nasuh Dikmen İşveren İlkokul
  15. Sümeyye Kılınç Ev Hanımı Üniversite/Yüksekokul
  16. Adile Altay Bilgisayar Üniversite/Yüksekokul
  17. Ali Üveyis Tanış Mobilyacı Ortaokul/Lise
  18. Cengiz Özde Çiftçi Ortaokul/Lise
  19. Hüseyin Cebe Eczane Teknisyeni Ortaokul/Lise
  20. Hüseyin Karabulut Emekli İlkokul
  21. Tuğba Acar Üniversite/Yüksekokul
  22. Ali Kılınç Bilgisayar Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Ayşe Tanış Ev Hanımı Üniversite/Yüksekokul
  2. Ahmet Uzun İşveren Ortaokul/Lise
  3. Medine Orhan Besici İlkokul

SOL PARTİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ahmet Yalım Serbest Ortaokul/Lise

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

SOLMAZ TOKAY

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Barış Erdoğan Müzisyen Üniversite/Yüksekokul
  2. Ramazan Doylan Emekli İlkokul
  3. Selma Aytekin Diş Hekimi Üniversite/Yüksekokul
  4. Ersan Devrim Çevirmen Ortaokul/Lise
  5. Kaan Birsen Finansçı Üniversite/Yüksekokul
  6. Ali Caner Çatak Mühendis Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Hatice Çevik Emekli Ortaokul/Lise

VATAN PARTİSİ

ŞABAN CAN GİRGİN

YENİDEN REFAH PARTİSİ

RABİA TİLKİCİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Halil İbrahim Yeşil Esnaf Ortaokul/Lise
  2. Turcan Çetinkaya Serbest İlkokul
  3. Mustafa Küçük Öğrenci Ortaokul/Lise

ZAFER PARTİSİ

ABDULKADİR YILDIZ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ahmet Güden Saha Yöneticisi Ortaokul/Lise
  2. Güven Göç Yazılımcı Üniversite/Yüksekokul
  3. Şükrü Gökmen Sarıhan İnsan Kaynakları Üniversite/Yüksekokul