31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Seydikemer’de 13 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken, Bağımsız Belediye Başkan Adayı ise çıkmadı.
Belediye Meclisi’ne ise 14 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız olarak aday çıkmadı.
İşte, Seydikemer Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Mustafa Karakuş İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Hakan Büyükaydın Muhasebe Müd. Ortaokul/Lise
- Osman Mücasiroğlu Eczacı Üniversite/Yüksekokul
- Yusuf Bağırcı Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Zeynep Yalçınsoy İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Ramazan Akbal İhracatçı Ortaokul/Lise
- Durmuş Çetinkaya Çiftçi Ortaokul/Lise
- Zeki Yanatma Esnaf Ortaokul/Lise
- Dorukhan Abalı Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Bahri Boğa Emekli Ortaokul/Lise
- Ayşe Ökçüm Zeytincioğlu Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Mustafa Tanır Uzm.Vet.Hekim Üniversite/Yüksekokul
- Halil Ertürk Emekli Ortaokul/Lise
- Muhittin Uçar İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Mustafa Okşak Çiftçi Ortaokul/Lise
- Muharrem Çavdır Esnaf Ortaokul/Lise
- İsmail Cezayirlioğlu Serbest İlkokul
- Şaban Karaşal Esnaf Ortaokul/Lise
- Yusuf Uçar Esnaf Ortaokul/Lise
- İsmail Koyuncu Çiftçi Ortaokul/Lise
- Sinem Büyükpapuşçu Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Şakir Kavalcı Emekli Ortaokul/Lise
KONTENJAN
- Abdullah Küçükbozbaş Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Harun Hıra Emekli Ortaokul/Lise
- Mehmet Katı Ziraat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
RESUL ÖZDİL
BELEDİYE MECLİSİ
- Abdurrahim Öcal Şoför Ortaokul/Lise
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
ÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN
BELEDİYE MECLİSİ
- Mustafa Köse Ziraat Müh. Üniversite/Yüksekokul
- Sevda Bozkurt İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Ertuğrul Sınır Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Cemil Turan Karalar İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Ramazan Demir İşçi Ortaokul/Lise
- Esmer Adalan İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Hayri Can Kaçar Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Özcan Köse Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Kamil Orkun Taşcıoğlu İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Celal Yaman Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Ali Küçükkaranlı İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Ümmügülsüm Küçükçoban Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- Özkan Günal İşçi Ortaokul/Lise
- Mehmet Koyuncu İşçi Ortaokul/Lise
- Emre Çil Mühendis Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Mehmet Tolga Atlı İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Şevket Gök Çiftçi Ortaokul/Lise
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ
ORHAN USTAOĞLU
BELEDİYE MECLİSİ
- Mustafa Kumcu Esnaf Ortaokul/Lise
- Orhan Asbey Çalışan İlkokul
- Süleyman Duran Çiftçi İlkokul
- Sait Rıfat Demirel Çalışan Üniversite/Yüksekokul
- Erdoğan Conkuş Esnaf İlkokul
- Sebahattin Özkan Çiftçi Ortaokul/Lise
- Kemal Baykuş Çiftçi İlkokul
- Polat Atcı Esnaf İlkokul
- Esen Külahlı Çiftçi İlkokul
- Mehmet Aykurt Esnaf Ortaokul/Lise
- Yahya Kaçar Emekli İlkokul
- Hidayet Tanır Çalışan İlkokul
- Tozan Göven Çalışan İlkokul
- Muharrem Ertemli Çalışan İlkokul
KONTENJAN
- Mehmet Kumcu Esnaf Üniversite/Yüksekokul
EMEK PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Nuran Türkmen Emekli Ortaokul/Lise
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
MİKAİL AKBALIK
BELEDİYE MECLİSİ
- Fulya Erdoğan Ekonomist Üniversite/Yüksekokul
HÜR DAVA PARTİSİ
HAKAN YAĞCI
BELEDİYE MECLİSİ
- Mehmet Bülkü İşçi Ortaokul/Lise
İYİ PARTİ
AYFER İLHAN ÖÇER
BELEDİYE MECLİSİ
- Mehmet Türkmen İş İnsanı Üniversite/Yüksekokul
- Günay Solak Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Salih Demir Emekli/İş İnsanı Ortaokul/Lise
- Burak Sağlam Mühendis Üniversite/Yüksekokul
- Selman Püseli Esnaf Ortaokul/Lise
- Mustafa Tüfekci Çiftçi Ortaokul/Lise
- Eylem Şule Özcan İşletme Üniversite/Yüksekokul
- Turhan Akkaya Çiftçi İlkokul
- Tuğçe Hammaloğlu Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Fevzi İlhan Elektrik Teknisyeni Ortaokul/Lise
- Mustafa Taha Sevinç Öğrenci Üniversite/Yüksekokul
- Ersoy Hammaloğlu Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Ergün Güngörmez Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Muhammet İnce Emekli Asker Üniversite/Yüksekokul
- Ali Rıza Soku İşçi Ortaokul/Lise
- Salih Özdemir Çiftçi İlkokul
- Ekrem Yıldırım Operatör İlkokul
- Semih Burak Erkan Psikolog Üniversite/Yüksekokul
- Ufuk Demir Erkuş İletişim Üniversite/Yüksekokul Asıl 19
KONTENJAN
- Yektane Yalçın Özceylan Ev Hanımı Ortaokul/Lise
- Cemil Manav Mühendis Üniversite/Yüksekokul
- Mehmet Çalık Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
MİLLET PARTİSİ
OSMAN SİVRİ
SAADET PARTİSİ
SALİHA GÜZEL
BELEDİYE MECLİSİ
- Zerda Dikiş Öğrenci Ortaokul/Lise
- Ayhan Soysal Doktor Üniversite/Yüksekokul
- Recep Tayyip Tanış Özel Sektör Ortaokul/Lise
- Süleyman Sütcü Özel Sektör İlkokul
- Züleyha Aydoğmuş Ev Hanımı Üniversite/Yüksekokul
- Atilla Kavaklı Danışman Üniversite/Yüksekokul
- Yasin İkiz Emekli Ortaokul/Lise
- Özgür İzbaş Çiftçi İlkokul
- Osman Karagöz Ziraat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Ali Güzel Çiftçi İlkokul
- Fatih Tanış Mobilyacı Ortaokul/Lise
- Fatih Küçükaydın Emekli İlkokul
- Kazım Aydoğmuş Çalışan Ortaokul/Lise
- Nasuh Dikmen İşveren İlkokul
- Sümeyye Kılınç Ev Hanımı Üniversite/Yüksekokul
- Adile Altay Bilgisayar Üniversite/Yüksekokul
- Ali Üveyis Tanış Mobilyacı Ortaokul/Lise
- Cengiz Özde Çiftçi Ortaokul/Lise
- Hüseyin Cebe Eczane Teknisyeni Ortaokul/Lise
- Hüseyin Karabulut Emekli İlkokul
- Tuğba Acar Üniversite/Yüksekokul
- Ali Kılınç Bilgisayar Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Ayşe Tanış Ev Hanımı Üniversite/Yüksekokul
- Ahmet Uzun İşveren Ortaokul/Lise
- Medine Orhan Besici İlkokul
SOL PARTİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Ahmet Yalım Serbest Ortaokul/Lise
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
SOLMAZ TOKAY
BELEDİYE MECLİSİ
- Barış Erdoğan Müzisyen Üniversite/Yüksekokul
- Ramazan Doylan Emekli İlkokul
- Selma Aytekin Diş Hekimi Üniversite/Yüksekokul
- Ersan Devrim Çevirmen Ortaokul/Lise
- Kaan Birsen Finansçı Üniversite/Yüksekokul
- Ali Caner Çatak Mühendis Üniversite/Yüksekokul
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Hatice Çevik Emekli Ortaokul/Lise
VATAN PARTİSİ
ŞABAN CAN GİRGİN
YENİDEN REFAH PARTİSİ
RABİA TİLKİCİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Halil İbrahim Yeşil Esnaf Ortaokul/Lise
- Turcan Çetinkaya Serbest İlkokul
- Mustafa Küçük Öğrenci Ortaokul/Lise
ZAFER PARTİSİ
ABDULKADİR YILDIZ
BELEDİYE MECLİSİ
- Ahmet Güden Saha Yöneticisi Ortaokul/Lise
- Güven Göç Yazılımcı Üniversite/Yüksekokul
- Şükrü Gökmen Sarıhan İnsan Kaynakları Üniversite/Yüksekokul