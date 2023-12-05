İSTANBUL (AA) - Lüks moda markaları için pamuklu kumaş tasarlayıp üreten, "onarıcı tarım ve onarıcı pamuk" gibi sürdürülebilir projeleri bulunan Söktaş Tekstil, Dubai'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 28. İklim Değişikliği Konferansı COP28'e katıldı.

Şirket açıklamasına göre, dünya genelinde yaşanan iklim krizi, özellikle Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan yeni riskler ve kaygılar sonrasında daha yaşanabilir bir gezegene sahip olabilmek için sürdürülebilir ve temiz enerji ile üretim yollarına olan talebi artırdı. Bu kapsamda gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 28. İklim Değişikliği Konferansı'na (COP28) davet edilen Söktaş Tekstil, sürdürülebilir iş dönüşümünü gerçekleştiren, yeşil dönüşümü başarıyla yöneten, işlerini geleceğe ve yeni ekonomiye hazır hale getiren bir Türk firması olarak 3. kez etkinlikte yerini aldı.

Şirket, COP28'de, 4,5 yıl öncesinde Stella McCartney ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde dünya tarımını düzeltmek ve moda sektörünün karbon ayak izini azaltmak adına başlattığı bir uygulama olan "onarıcı tarım" ve "onarıcı pamuk" projelerini sergiledi.

Söktaş Tekstil Üst Yöneticisi (CEO) Muzaffer Kayhan, onarıcı pamuk ile sürdürülebilirlik süreçlerini anlattı ve Stella McCartney ile birlikte geliştirdiği ürünleri içeren detaylı bir workshop verdi.

Bloomberg Green'in COP28 için düzenlediği özel bir panele konuşmacı olarak katılan Kayhan, panelde, Söktaş Tekstil'in sürdürülebilirlikle ilgili olan uygulamalarını, önümüzdeki dönem için bu konudaki hedeflerini anlattı.

Onarıcı tarımın, toprak sağlığını yeniden inşa etmek ve moda sektörünün karbon ayak izini azaltmak adına başlattıkları bir proje olduğunu belirten Kayhan, "Biz, bu projeye 5,5 dönümle başlamıştık, önümüzdeki sene hedefimiz ise 250 hektara kadar yükselmek. En son sezonumuzda 100 hektarlık alanda bu projemizi genişlettik. Bizim gördüğümüz kadarıyla, tarım alanlarındaki en etkili ve ümit verici girişim bu. Onarıcı tarımın hedeflerinden bir tanesi, atmosferdeki karbondioksiti karbon olarak toprağın içine gömmek. Bu da sentetik gübrelere ve yoğun su tüketimine duyduğumuz ihtiyacı azaltan bir durum." ifadesini kullandı.

- Söktaş Tekstil, çevre dostu projelerine önem vermeye devam ediyor

Kayhan, onarıcı tarımın, topraktaki biyoçeşitliliğin canlanmasını, toprağın erozyon ve farklı afetlere karşı dayanıklılık kazanmasını sağladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Dünyada 1 milyar 350 milyon hektar tarım alanı mevcut. Biz bunun 3'te 1'ini onarıcı tarıma çevirebilirsek şayet, insanlığın atmosfere saldığı bütün karbondioksiti yok edebiliyoruz. Bu çok büyük bir adım. Karbon negatife giden bir yolda ciddi bir inovasyon. Çevresel etkisi bakımından onarıcı pamuğa olan ilginin arttığını gözlemliyoruz. Bu bilincin dünyamızın geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Söktaş olarak biz bu projemizin teknoloji tarafında da aktif rol alıyoruz. Birleşmiş Milletler ve LVMH grubu ile beraber ürünün izlenebilirliği tarafında da projelerimiz var. Yüzde 100 izlenebilir ilk tekstil ürünü Stella McCartney tarafından bu sezon üretildi. Bu ürün COP28'deki standımızda da gösteriliyor. Tüm bu gelişmeler sürdürülebilir bir dünya yaratma hedefimizin somut sonuçları olarak karşımıza çıkıyor."

Birleşmiş Milletler 28. İklim Değişikliği Konferansı COP28'de LVMH sponsorluğunda, sürdürülebilir moda için BM ile çalışmalar yürüten Stella McCartney'nin halka açık bir enstalasyonu da gerçekleştirildi. Bloomberg Philanthropies İcra Kurulu Başkanı Patricia Harris, Bank of America İcra Kurulu Başkanı Brian Moynihan, Alphabet CFO'su Ruth Porat ve Emerson Collective Kurucusu Lauren Powell Jobs gibi isimlerin ziyaret ettiği bu enstalasyona katılan tek Türk firması ise Söktaş Tekstil oldu.

23 yıldır yürüttükleri çevre yönetim sistemleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği, su tüketimi, kimyasal tüketimi, atık su, atık ve enerji tüketimi konularında çalışmalarımı devam eden Söktaş Tekstil, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek adına çevre dostu projelerine önem vermeye devam ediyor.