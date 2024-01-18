Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipler ile işbirliği içinde, Gündoğan Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan bir yapı şirketinin altındaki altyapı sorunlarını çözmek amacıyla harekete geçti.

Kentte yaşanan sorunlara müdahale ederek çözümler üreten belediye, çalışmalar kapsamında, kamu yolunda çöken ve tıkanan mazgalda 600'lük koruge boruyu ve su hattını yeniledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında özellikle yağışlı havalarda oluşan su birikintilerini engelleyerek sürücülerin ve yayaların güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada Gündoğan Mahallesi sakinlerinin uzun süredir yaşadığı altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalıştıklarını söylerken belediyenin sorumluluk alanında olmasa bile bölgede yaşanan sorunları çözmek için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizdi.