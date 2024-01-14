İZMİR (İGFA) - Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörünün ihracatı 2023 yılında 3,5 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Su Ürünleri sektörünün 2023 yılı ihracat hedefini ilk önce yakalayan sektörlerin başında geldiğini belirtti.

2023 yılında levrek ihracatımız yüzde 2 artışla 517 milyon dolar, çipura ihracatımız yüzde 12 artışla 418 milyon dolar olurken, Omega-3 deposu Türk somonu yüzde 9 artışla 376 milyon dolara yükseldiğini kaydeden Kızıltan, "Alabalık ihracatımız yüzde 12 artışla 112 milyon dolar, orkinos ihracatımız 51 milyon dolara ulaştı. 92 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz ve bunun yüzde 42'sinin AB ülkelerine yapıyoruz. 2023 yılında Rusya’ya 325 milyon dolar, İtalya’ya 188 milyon dolar, Birleşik Krallık’a 156 milyon dolar, Hollanda’ya 149 milyon dolar, Yunanistan’a 118 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Türkiye’nin su ürünleri ihracatının yüzde 67’sini Egeli ihracatçılarımız gerçekleştiriyor. 2023 yılını Ege Bölgesi’nde 1 milyar 127 milyon dolarlık su ürünleri ihracatıyla geride bıraktık. Su ürünleri sektörü, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde gıda ürünleri arasında 1 milyar dolar barajını geçen tek ürün grubu oldu" diye konuştu.

TÜRKİYE GENELİ İHRACAT HEDEFİMİZ 2 MİLYAR DOLAR

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir ise, Türkiye geneli su ürünleri ihracatında hedeflerinin 2 milyar dolara ulaşmak olduğunu söyledi.

Çin’den ABD’ye, Rusya’dan Fransa’ya, İspanya’dan Singapur’a, dünyanın dört bir tarafında katıldığımız fuarlarda info-stantlarımız ve gerçekleştirdiğimiz tadım etkinlikleri ile sektörü yurtdışında tanıttıklarını kaydeden Demir, "Kenya, Gana, Nijerya, Etiyopya, Venezuela, Panama, Cezayir, Libya, Katar, Suudi Arabistan, Mısır’da aynı performans ile çalışmalara devam etmeyi hedefliyoruz. Türk balıklarını Amerika, Avrupa Birliği, Çin’de sergileme çalışmalarımızı artırabilmek adına, Ege, İstanbul, Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yerleşik birlikler ile güçlerimizi birleştirerek sadece su ürünlerine yönelik bir Turquality projesi başlatmayı planlıyoruz.” dedi.