MUĞLA (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, üretim planlamasının doğru yapılması gerektiğini belirterek, "Son 50 yılda dünya nüfusu iki katına çıktı. Kentleşme ise yüzde 37'den yüzde 57'ye çıktı. Doğal afetler 5 katına çıkmış ve bunun zararı 250 milyar dolar. Tarım sektörü de doğrudan bundan zarar görüyor." dedi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destek Modelleri" programında konuşan Gizligider, eğitim, sağlık ve savunma sanayisinde devrim niteliğindeki gelişmelerin tarım alanında da yapılacağını söyledi.

Tarımda yeni dönemin üretim planlaması ve yeni destekleme modeli ile başladığını vurgulayan Gizligider, üretim planlaması ve yeni destekleme modelinin 20 yıllık süreçte oluşturulduğunu kaydetti.

Dünyadaki kaynakların kullanımı, iklim değişimi, jeopolitik riskler, savaşlar ile büyük afetlerin yeni ve radikal kararlar alınmasını gerektirdiğini anlatan Gizligider, "Öncelikle kendimize yeterlik bizim temel kriterimiz. Tabana suyu koyarak yaptığımız bu çalışmayla üretimin ve tüketimin planlamasını yaptık. Türkiye bir tarım ihracatçısı. Son 50 yılda dünya nüfusu iki katına çıktı. Kentleşme ise yüzde 37'den yüzde 57'ye çıktı. Doğal afetler 5 katına çıkmış ve bunun zararı 250 milyar dolar. Tarım sektörü de doğrudan bundan zarar görüyor." diye konuştu.

Gizligider, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar, Türkiye nüfusunun ise 105 milyon olmasının öngörüldüğünü anlatarak, gıda talebine dayalı üretim artışının yüzde 70 olacağını, buna göre de gıda üretimi için suyun yüzde 15 daha fazla tüketileceğini dile getirdi.

Türkiye'de toplam kullanılabilir suyun 112 milyar metreküp olduğuna dikkati çeken Gizligider, birtakım tedbirler alınmazsa "su stresi" denilen kişi başı kullanımın bin metreküpün altına düşeceğini ifade etti.

Gizligider, 5 Nisan 2023 itibarıyla kanuni düzenlemenin ardından yönetmelik sürecinin de tamamlandığına işaret ederek, "Her ilde kurduğumuz tarımsal planlama koordinasyon kurulumuzla, temsil düzeyinde 17 farklı fikrin bir araya geldiği ve Muğla'da hangi ilçemizde ne yapacağız, neyi planlayacağız, 13 artı 1 dediğimiz stratejik ürünlerin Türkiye açısından önemi itibarıyla bu tasnif yapıldı." ifadesini kullandı.

Gizligider, daha sonra üretim planlaması ve yeni destekleme modelini çiftçilere anlattı.

Vali İdris Akbıyık ise Muğla'nın sadece turizm değil tarımda da önemli bir üretim merkezi olduğunu vurguladı.

Kentin birçok ürünün üretiminde ilk 5'te olduğu bilgisini paylaşan Akbıyık, "Tarımla ilgili ilimizde birçok proje uygulanıyor. Biz de tüm projelere destek veriyor, üretimin artırılması için çaba gösteriyoruz." dedi.

Tarımın özellikle son yıllarda ülke gündeminde olduğunu anlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ise üretimde yeni destekleme modelleri ile üreticilerle el ele vererek büyük bir dayanışma gerçekleştireceklerini ifade etti.

Programa, ilde tarımsal üretim yapan birlik ve kooperatiflerin temsilcileri ile çiftçiler katıldı.