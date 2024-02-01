Ahmet GÜNAY / Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN - BURSA (İGFA) - Her milletin, geleneklerine ve tarihlerine dayanan mutfakları vardır. Bu mutfaklarda birbirinden lezzetli yemekler, birbirinden farklı tatlar uzun bir serüvenden geçerken sofralara gelir. Karın doyurmak, öğün geçiştirmek ve günü atlatmak için yenilen yemeklerin yanı sıra ülkelerin “mutfak” kelimesi ile özdeşleşmiş çeşitli lezzetleri, daha sanatsal terkiplerden oluşuyor.

Yemek yapmak artık sanatın bir dalı olarak da nitelendiriliyor bu sanatın bu dalı günümüzde, “mutfak sanatları” olarak önümüze çıkıyor.

Türk mutfağı da tarihten bugüne dünyanın en sevilen mutfaklarından biri olmuş ve Türk yemekleri tüm dünyada adından ilgiyle bahsettirmiştir.

Aynı şekilde tüm dünyada yemeklerinden ilgi ile bahsedilen bir mutfak da Fransız mutfağı olarak göze çarpıyor. Peki ikisi arasında kalınırsa hangisi seçilmeli? Türk mutfağı mı yoksa Fransız mutfağı mı?

TÜRKİYE’DE EN ÇOK HANGİ YEMEK TERCİH EDİLİYOR?

Konu ile ilgili değerlendirmelerine başvurmak için kendisine mikrofon uzattığımız Restoran İşletmecisi Necmi Can Akan, Herkes Duysun’a yaptığı açıklamada Türkiye’de en çok tercih edilen yemeğin lahmacun olduğu belirterek, “Türkiye’de çoğu yerde olduğu gibi burada da lahmacun revaçta. Çünkü bizim taş tabanlı odun fırınımız olduğu için ayrı bir lezzet katıyor lahmacuna.” dedi.

TÜRK MUTFAĞI DAHA ZENGİN

Fransız mutfağı ve Türk mutfağının farklılıklarına da değinen işletme sahibi şöyle konuştu:

“Fransız mutfağı bilindiği gibi çok rafine bir mutfak. Orada çok ince detaylar var, görsellik çok önemli. Kullanılan her ürünün tadının ayrı ayrı noktalandığı ürünler sunuluyor orada. Türk mutfağına baktığımızda daha etçil, daha yağlı, daha göz ve mide doyuran ürünler görmekteyiz ama zenginlik konusunda Türk mutfağı da çok zengin. Çünkü bulunduğumuz coğrafi bölgede hem Arap kültürü hem Batı kültürü karışıyor. Mesela Lübnan’ın mezeleri meşhurdur. Kendi mutfağımızda da bulabiliriz. İçli köftemiz, çiğ köftemiz, salatalarımız, mezelerimiz var.”

“TÜRK MUTFAĞI DÜNYADA BİR NUMARALI MUTFAKTIR”

Türk mutfağının da en az Fransız mutfağı kadar reklamının yapılması gerektiğini belirten işletme sahibi, “Et konusunda da aynı şekilde çok çeşidimiz var. Güneydoğu’da yapılan işlenmiş etler, Kuzeydoğu’daki çağ döner, Batı’da köfte tarzında yemeklerimiz var. Bunlar da mutfağımıza zenginlik katıyor ama biz reklamımızı iyi yapamadık. Fransız mutfağı 200-300 senedir kendini çok iyi tanıtarak pazarladı. Bugün kime sorsanız Fransız mutfağı der ama zenginlik konusunda iyi düşünürseniz ve bizim milletimize uygun olarak Türk mutfağı dünyada bir numaralı mutfaktır.” ifadelerini kullandı.