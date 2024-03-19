(AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre Ege Rallisi, 33. yılını, geçmişte 3 kez Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) da ev sahipliği yapan Marmaris'te kutlayacak.

Start seremonisi 22 Mart Cuma günü saat 18.00'de Marmaris Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilecek yarış, 24 Mart Pazar günü saat 14.00'te başlayacak ödül töreniyle tamamlanacak.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Kadınlar Komisyonu başkanlığına seçilen Burcu Çetinkaya'nın yardımcı pilotluğunu, WRC'de yarış kazanan tek kadın Michele Mouton'un da yan koltuğunda oturan Fabrizia Pons yapacak.

Şampiyona tarihinin unutulmaz isimlerinden Volkan Işık'ın GP Garage My Team adına etaplara geri döneceği organizasyonda, öncü güvenlik aracının pilot koltuğunda ise şarkıcı Fatma Turgut yer alacak.