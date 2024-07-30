Ortaca Belediyesi’nin girişimi ile Milyon Yapım ile organize edilen ve 21-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Zeytinli Rock Festivali kapsamında 10.yıla özel Sarıgerme Plajı’na kurulacak 2 sahne’de 60 sanatçı sahne alacak. Festivalde kimlerin sahne alacağı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Kamp için Türkiye’nin pekçok yerinden binlerce kişinin gelmesi beklenen Zeytinli Rock Festivali’ne günübirlik girenlerle birlikte bu sayının onbinlere ulaşacağı belirtiliyor.

Editör: Haber Merkezi