ANKARA (İGFA) - Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 833 bin 144 kişi iken, 2023 yılı Kasım ayında 15 milyon 106 bin 556 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,3 azalırken, inşaat sektörüde yüzde10,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,1 arttı.

Bu arada sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Aylık bazda da ücretli çalışanların alt detaylarında, ücretli çalışanlar sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi.