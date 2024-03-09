31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Ula’de 12 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken, 1 kişi de bağımsız aday oldu.

Belediye Meclisi’ne ise 14 siyasi parti aday gösterirken, 1 kişi de bağımsız olarak aday oldu.

İşte, Ula Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ÖZAY TÜRKLER

BELEDİYE MECLİSİ

Kağan Akkaya Turizmci Ortaokul/Lise Nasuh Kanat Bankacı Ortaokul/Lise Ali Şahin Turizmci İlkokul Özgür Özcan Turizmci Ortaokul/Lise Yıldıray Ege Turizm İlkokul Salim Tokalaş Esnaf Ortaokul/Lise Nihat Çaylak Esnaf Ortaokul/Lise Emin Kertik Emekli İlkokul Türkan Karslıoğlu Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul Sefa Çetin İşçi İlkokul Yunus Emre Çiçekli Esnaf Ortaokul/Lise Tayfun Tatlı Esnaf Ortaokul/Lise Mehmet Ali Güç Esnaf Ortaokul/Lise

KONTENJAN

Fatma Sarı Ev Hanımı İlkokul Mehmet Oyri Emekli Ortaokul/Lise

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

İHSAN BULUT

BELEDİYE MECLİSİ

Uğur Ekiz Serbest Ortaokul/Lise

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

MEHMET CANER

BELEDİYE MECLİSİ

Yiğit Salih Tozlu Avukat Üniversite/Yüksekokul Rukiye Uslu Mimar Üniversite/Yüksekokul Halil İbrahim Alanya Esnaf-Kuyumcu Ortaokul/Lise Güneş Katırcıoğlu Ziraat Mühendisi-Peyzaj Mimarlık Üniversite/Yüksekokul Hatice Işık Emekli Noter Baş Katibi Ortaokul/Lise Mustafa Kırlı Emekli Ortaokul/Lise Mustafa Sarıoğlu Emekli İlkokul Tuncer Karan İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul Ali Karaca Esnaf(Terzi) İlkokul Fatma Gireniz Emekli Hemşire Üniversite/Yüksekokul Mustafa Alkan Avukat Üniversite/Yüksekokul Zişan Nihan Aygökçe Jeoloji Mühendisi Üniversite/Yüksekokul Ahmet Çağdaş Sezer Avukat Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

Mehmetali Demirbaş Doktor-Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Üniversite/Yüksekokul Ersin Söke Emekli Serbest Meslek Ortaokul/Lise

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ

İSMAİL HAZIR

BELEDİYE MECLİSİ

Nilüfer Öztürk Emekli Üniversite/Yüksekokul Ersen Akman Emekli Ortaokul/Lise Barış Vire Öğrenci İlkokul

EMEK PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

Gülümser Sarı Emekli Üniversite/Yüksekokul

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

RIDVAN YAŞAR

BELEDİYE MECLİSİ

Candan Süsoy Tercuman Üniversite/Yüksekokul

HÜR DAVA PARTİSİ

ELİF CENGİZ

BELEDİYE MECLİSİ

Ula Yılmaz Aşkın İşçi İlkokul

İYİ PARTİ

ŞÜKRAN ÇİÇEK

BELEDİYE MECLİSİ

Salih Aksu Emekli Üniversite/Yüksekokul Bülent Aslan Esnaf Ortaokul/Lise Neşet Çatalçam Çiftçi Ortaokul/Lise Kenan Karagöz Emekli İlkokul Sadi Tütüncü Emekli İlkokul Yılmaz Tozlu Emekli İlkokul

MİLLET PARTİSİ

ŞÜKRAN ÖZLER

SAADET PARTİSİ

ALİ OSMAN TOK

BELEDİYE MECLİSİ

Hüseyin Tümenci İş Adamı İlkokul

SOL PARTİ

BELEDİYE MECLİSİ

Mehmet Muslu Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

Vehbi Cem Baba Marangoz Ortaokul/Lise Funda Karadağ Dural Muhasebe Üniversite/Yüksekokul Mustafa Takkur Çiftçi Üniversite/Yüksekokul Emine Güner Esnaf Üniversite/Yüksekokul Faruk Tunç Çiftçi Üniversite/Yüksekokul Salih Avni Batur Emekli Üniversite/Yüksekokul Müştak Hükkamoğlu Esnaf Üniversite/Yüksekokul Enver Ömer Yıldırım İş Mak.Operatörü Üniversite/Yüksekokul Eray Türk Esnaf Ortaokul/Lise

TÜRKİYE KOMÜNİST

BELEDİYE MECLİSİ

İsmail Uyanık Öğretmen Üniversite/Yüksekokul Mustafa Batuk Serbest Ortaokul/Lise İsmail Özçelik Serbest Üniversite/Yüksekokul Halil İnce İktisatçı Üniversite/Yüksekokul Ömer Türkler İşçi Ortaokul/Lise

VATAN PARTİSİ

POLAT SOYTÜRK

YENİDEN REFAH PARTİSİ

DURSUN ÇELEBİ

Özgül Elçin Ev Hanımı İlkokul Ahmet Cesur Esnaf İlkokul Tufan Özay Esnaf İlkokul Volkan Ünal Esnaf Ortaokul/Lise

ZAFER PARTİSİ

ALPER SEBEN

BELEDİYE MECLİSİ

Ahmet Fatih Aydoğan Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul Hüseyin Kocabatmaz Serbest Meslek Ortaokul/Lise Fatoş Zeynep Gergen Serbest Meslek Ortaokul/Lise Deniz Ölmez İç Mimar Üniversite/Yüksekokul

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

YUNUSEMRE ARAPOĞLU

BAĞIMSIZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI

Yaşar Güzin Altıniş Kurt Avukat Üniversite/Yüksekokul