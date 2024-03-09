31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Ula’de 12 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken, 1 kişi de bağımsız aday oldu.
Belediye Meclisi’ne ise 14 siyasi parti aday gösterirken, 1 kişi de bağımsız olarak aday oldu.
İşte, Ula Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ÖZAY TÜRKLER
BELEDİYE MECLİSİ
- Kağan Akkaya Turizmci Ortaokul/Lise
- Nasuh Kanat Bankacı Ortaokul/Lise
- Ali Şahin Turizmci İlkokul
- Özgür Özcan Turizmci Ortaokul/Lise
- Yıldıray Ege Turizm İlkokul
- Salim Tokalaş Esnaf Ortaokul/Lise
- Nihat Çaylak Esnaf Ortaokul/Lise
- Emin Kertik Emekli İlkokul
- Türkan Karslıoğlu Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Sefa Çetin İşçi İlkokul
- Yunus Emre Çiçekli Esnaf Ortaokul/Lise
- Tayfun Tatlı Esnaf Ortaokul/Lise
- Mehmet Ali Güç Esnaf Ortaokul/Lise
KONTENJAN
- Fatma Sarı Ev Hanımı İlkokul
- Mehmet Oyri Emekli Ortaokul/Lise
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
İHSAN BULUT
BELEDİYE MECLİSİ
- Uğur Ekiz Serbest Ortaokul/Lise
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
MEHMET CANER
BELEDİYE MECLİSİ
- Yiğit Salih Tozlu Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Rukiye Uslu Mimar Üniversite/Yüksekokul
- Halil İbrahim Alanya Esnaf-Kuyumcu Ortaokul/Lise
- Güneş Katırcıoğlu Ziraat Mühendisi-Peyzaj Mimarlık Üniversite/Yüksekokul
- Hatice Işık Emekli Noter Baş Katibi Ortaokul/Lise
- Mustafa Kırlı Emekli Ortaokul/Lise
- Mustafa Sarıoğlu Emekli İlkokul
- Tuncer Karan İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Ali Karaca Esnaf(Terzi) İlkokul
- Fatma Gireniz Emekli Hemşire Üniversite/Yüksekokul
- Mustafa Alkan Avukat Üniversite/Yüksekokul
- Zişan Nihan Aygökçe Jeoloji Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Ahmet Çağdaş Sezer Avukat Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Mehmetali Demirbaş Doktor-Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Üniversite/Yüksekokul
- Ersin Söke Emekli Serbest Meslek Ortaokul/Lise
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ
İSMAİL HAZIR
BELEDİYE MECLİSİ
- Nilüfer Öztürk Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Ersen Akman Emekli Ortaokul/Lise
- Barış Vire Öğrenci İlkokul
EMEK PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Gülümser Sarı Emekli Üniversite/Yüksekokul
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
RIDVAN YAŞAR
BELEDİYE MECLİSİ
- Candan Süsoy Tercuman Üniversite/Yüksekokul
HÜR DAVA PARTİSİ
ELİF CENGİZ
BELEDİYE MECLİSİ
- Ula Yılmaz Aşkın İşçi İlkokul
İYİ PARTİ
ŞÜKRAN ÇİÇEK
BELEDİYE MECLİSİ
- Salih Aksu Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Bülent Aslan Esnaf Ortaokul/Lise
- Neşet Çatalçam Çiftçi Ortaokul/Lise
- Kenan Karagöz Emekli İlkokul
- Sadi Tütüncü Emekli İlkokul
- Yılmaz Tozlu Emekli İlkokul
MİLLET PARTİSİ
ŞÜKRAN ÖZLER
SAADET PARTİSİ
ALİ OSMAN TOK
BELEDİYE MECLİSİ
- Hüseyin Tümenci İş Adamı İlkokul
SOL PARTİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Mehmet Muslu Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Vehbi Cem Baba Marangoz Ortaokul/Lise
- Funda Karadağ Dural Muhasebe Üniversite/Yüksekokul
- Mustafa Takkur Çiftçi Üniversite/Yüksekokul
- Emine Güner Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Faruk Tunç Çiftçi Üniversite/Yüksekokul
- Salih Avni Batur Emekli Üniversite/Yüksekokul
- Müştak Hükkamoğlu Esnaf Üniversite/Yüksekokul
- Enver Ömer Yıldırım İş Mak.Operatörü Üniversite/Yüksekokul
- Eray Türk Esnaf Ortaokul/Lise
TÜRKİYE KOMÜNİST
BELEDİYE MECLİSİ
- İsmail Uyanık Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
- Mustafa Batuk Serbest Ortaokul/Lise
- İsmail Özçelik Serbest Üniversite/Yüksekokul
- Halil İnce İktisatçı Üniversite/Yüksekokul
- Ömer Türkler İşçi Ortaokul/Lise
VATAN PARTİSİ
POLAT SOYTÜRK
YENİDEN REFAH PARTİSİ
DURSUN ÇELEBİ
- Özgül Elçin Ev Hanımı İlkokul
- Ahmet Cesur Esnaf İlkokul
- Tufan Özay Esnaf İlkokul
- Volkan Ünal Esnaf Ortaokul/Lise
ZAFER PARTİSİ
ALPER SEBEN
BELEDİYE MECLİSİ
- Ahmet Fatih Aydoğan Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
- Hüseyin Kocabatmaz Serbest Meslek Ortaokul/Lise
- Fatoş Zeynep Gergen Serbest Meslek Ortaokul/Lise
- Deniz Ölmez İç Mimar Üniversite/Yüksekokul
BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
YUNUSEMRE ARAPOĞLU
BAĞIMSIZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI
Yaşar Güzin Altıniş Kurt Avukat Üniversite/Yüksekokul