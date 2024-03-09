31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Ula’de 12 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken,  1 kişi de bağımsız aday oldu.

Belediye Meclisi’ne ise 14 siyasi parti aday gösterirken, 1 kişi de bağımsız olarak aday oldu.

Yatağan Belediye Başkan Adayları ve Belediye Meclis Üyesi adayları Yatağan Belediye Başkan Adayları ve Belediye Meclis Üyesi adayları

İşte, Ula Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ÖZAY TÜRKLER

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Kağan Akkaya Turizmci Ortaokul/Lise
  2. Nasuh Kanat Bankacı Ortaokul/Lise
  3. Ali Şahin Turizmci İlkokul
  4. Özgür Özcan Turizmci Ortaokul/Lise
  5. Yıldıray Ege Turizm İlkokul
  6. Salim Tokalaş Esnaf Ortaokul/Lise
  7. Nihat Çaylak Esnaf Ortaokul/Lise
  8. Emin Kertik Emekli İlkokul
  9. Türkan Karslıoğlu Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  10. Sefa Çetin İşçi İlkokul
  11. Yunus Emre Çiçekli Esnaf Ortaokul/Lise
  12. Tayfun Tatlı Esnaf Ortaokul/Lise
  13. Mehmet Ali Güç Esnaf Ortaokul/Lise

KONTENJAN

  1. Fatma Sarı Ev Hanımı İlkokul
  2. Mehmet Oyri Emekli Ortaokul/Lise

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

İHSAN BULUT

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Uğur Ekiz Serbest Ortaokul/Lise

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

MEHMET CANER

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Yiğit Salih Tozlu Avukat Üniversite/Yüksekokul
  2. Rukiye Uslu Mimar Üniversite/Yüksekokul
  3. Halil İbrahim Alanya Esnaf-Kuyumcu Ortaokul/Lise
  4. Güneş Katırcıoğlu Ziraat Mühendisi-Peyzaj Mimarlık Üniversite/Yüksekokul
  5. Hatice Işık Emekli Noter Baş Katibi Ortaokul/Lise
  6. Mustafa Kırlı Emekli Ortaokul/Lise
  7. Mustafa Sarıoğlu Emekli İlkokul
  8. Tuncer Karan İnşaat Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  9. Ali Karaca Esnaf(Terzi) İlkokul
  10. Fatma Gireniz Emekli Hemşire Üniversite/Yüksekokul
  11. Mustafa Alkan Avukat Üniversite/Yüksekokul
  12. Zişan Nihan Aygökçe Jeoloji Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  13. Ahmet Çağdaş Sezer Avukat Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Mehmetali Demirbaş Doktor-Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Üniversite/Yüksekokul
  2. Ersin Söke Emekli Serbest Meslek Ortaokul/Lise

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ

İSMAİL HAZIR

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Nilüfer Öztürk Emekli Üniversite/Yüksekokul
  2. Ersen Akman Emekli Ortaokul/Lise
  3. Barış Vire Öğrenci İlkokul

EMEK PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Gülümser Sarı Emekli Üniversite/Yüksekokul

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

RIDVAN YAŞAR

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Candan Süsoy Tercuman Üniversite/Yüksekokul

HÜR DAVA PARTİSİ

ELİF CENGİZ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ula Yılmaz Aşkın İşçi İlkokul

İYİ PARTİ

ŞÜKRAN ÇİÇEK

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Salih Aksu Emekli Üniversite/Yüksekokul
  2. Bülent Aslan Esnaf Ortaokul/Lise
  3. Neşet Çatalçam Çiftçi Ortaokul/Lise
  4. Kenan Karagöz Emekli İlkokul
  5. Sadi Tütüncü Emekli İlkokul
  6. Yılmaz Tozlu Emekli İlkokul

MİLLET PARTİSİ

ŞÜKRAN ÖZLER

SAADET PARTİSİ

ALİ OSMAN TOK

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Hüseyin Tümenci İş Adamı İlkokul

SOL PARTİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mehmet Muslu Emekli Öğretmen Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Vehbi Cem Baba Marangoz Ortaokul/Lise
  2. Funda Karadağ Dural Muhasebe Üniversite/Yüksekokul
  3. Mustafa Takkur Çiftçi Üniversite/Yüksekokul
  4. Emine Güner Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  5. Faruk Tunç Çiftçi Üniversite/Yüksekokul
  6. Salih Avni Batur Emekli Üniversite/Yüksekokul
  7. Müştak Hükkamoğlu Esnaf Üniversite/Yüksekokul
  8. Enver Ömer Yıldırım İş Mak.Operatörü Üniversite/Yüksekokul
  9. Eray Türk Esnaf Ortaokul/Lise

TÜRKİYE KOMÜNİST

BELEDİYE MECLİSİ

  1. İsmail Uyanık Öğretmen Üniversite/Yüksekokul
  2. Mustafa Batuk Serbest Ortaokul/Lise
  3. İsmail Özçelik Serbest Üniversite/Yüksekokul
  4. Halil İnce İktisatçı Üniversite/Yüksekokul
  5. Ömer Türkler İşçi Ortaokul/Lise

VATAN PARTİSİ

POLAT SOYTÜRK

YENİDEN REFAH PARTİSİ

DURSUN ÇELEBİ

  1. Özgül Elçin Ev Hanımı İlkokul
  2. Ahmet Cesur Esnaf İlkokul
  3. Tufan Özay Esnaf İlkokul
  4. Volkan Ünal Esnaf Ortaokul/Lise

ZAFER PARTİSİ

ALPER SEBEN

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ahmet Fatih Aydoğan Harita Mühendisi Üniversite/Yüksekokul
  2. Hüseyin Kocabatmaz Serbest Meslek Ortaokul/Lise
  3. Fatoş Zeynep Gergen Serbest Meslek Ortaokul/Lise
  4. Deniz Ölmez İç Mimar Üniversite/Yüksekokul

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

YUNUSEMRE ARAPOĞLU

BAĞIMSIZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI

Yaşar Güzin Altıniş Kurt Avukat Üniversite/Yüksekokul