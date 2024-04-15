Prof. Dr. Osman Raşit Işık; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olup lisans eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde 2003 yılında, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalında 2007 ve 2012 yıllarında tamamlamıştır. 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında Orta Öğretim Fen ve matematik alanları Matematik öğretmenliğinde tezsiz yüksek lisans yapmıştır. 2003 yılında araştırma görevlisi olarak akademik yaşamına başlamıştır. Eğitim Fakültesinde 2013 yılından beri hizmet vermekte olan Dr. Işık, ilk önce 2013 te yardımcı doçent olarak atanmış, 2017 yılında doçent olmuş ve son olarak da 2022 yılında da Profesör kadrosuna atanmıştır. Yaklaşık 30 uluslararası yayını (20 nin üzerinde SCI kapsamında taranan nitelikli dergiler), öğretmen eğitimi üzerine 3 TÜBİTAK projesi, matematik eğitimi üzerine 3 kitap bölümü ve 15 bildirisi bulunmaktadır. Diğer yayınlarına ek olarak 2010-2011 yıllarında Pittsburgh Üniversitesinde araştırmacı olarak, 2022-2023 yıllarında da Florida Üniversitesinde araştırmacı olarak bulunmuş uluslararası bir araştırmacıdır. Öğrencileri ile Tübitak ve Teknofest yarışmalarında dereceler alan Dr. Işık, öğrencileri ile de matematik eğitimi üzerine projeler yazmıştır. Deneyap atölyelerinde eğitmenlik de yapan Dr.Işık, uygulamalı matematik, matematiksel biyoloji, disiplinlerarası matematiksel modelleme ve oyunlarla matematik öğretimi üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

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