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Beyobası’nda silahlı saldırı güvenlik kamerasında görüntülendi
Köyceğiz Beyobası’nda bir kişi, aralarında husumet bulunan bir kişi tarafından bacağından vuruldu. O anlar güvenlik kamerasınca an ve an görüntülendi.
#Beyobası
#Köyceğiz
#Silahlı saldırı
#Görüntü
11.03.2024 - 15:19
Yayınlanma
11.03.2024 - 15:21
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