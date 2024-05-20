AYDIN (İGFA) - Didim'de 17-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Yat yarışları denizde adeta görsel şölen oluşturdu. Yarışa toplam 12 yat katıldı.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın da katıldığı etkinlikte, yelken sporlarının bölge ve turizm için önemini belirterek tüm katılımcılara başarılar dilendi. Konaklama sponsoru olan Duja Hotels’in Satış ve Pazarlama Koordinatörü Volkan Gökay, spor ve turizmin birlikte ilerlemesinin bölgeye hem tanıtım hem ekonomik anlamda ciddi katkıları olduğunu ve bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Yarış sonunda 3 ayrı kategoride birincilikleri paylaşan Veronika, Hendricks ve Grove isimli tekneler D-Marin Didim’de gerçekleşen ödül töreniyle kupalarına kavuştu.

Dereceye giren yat sahiplerine kupaları Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan ve Didim Yelken Kulübü Başkanı Hülya Zayan tarafından takdim edildi.