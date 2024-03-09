31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Yatağan’de 12 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken, bağımsız aday çıkmadı.
Belediye Meclisi’ne ise 14 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız aday çıkmadı.
İşte, Yatağan Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
MUSTAFA TOKSÖZ
BELEDİYE MECLİSİ
- Ali Tekin Üniversite/Yüksekokul
- Hüseyin Bağcı Üniversite/Yüksekokul
- Duygu Yenioğlu Üniversite/Yüksekokul
- Buse Gül Dener Üniversite/Yüksekokul
- Kazım Meşealan Ortaokul/Lise
- Serkan Özen Üniversite/Yüksekokul
- Necip Fazıl Güler Üniversite/Yüksekokul
- Emre Bayrak Ortaokul/Lise
- Hüseyin Balcı Ortaokul/Lise
- Mehmet Meriç Duru Üniversite/Yüksekokul
- Ünal Tilkioğlu Ortaokul/Lise
- Burak Uzun Ortaokul/Lise
- Osman Kocagöz Ortaokul/Lise
KONTENJAN
- İsmail Kaya Ortaokul/Lise
- Çetin Cinaz Üniversite/Yüksekokul
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
ESRA ÜSTÜN
BELEDİYE MECLİSİ
- Mukaddes Duran Üniversite/Yüksekokul
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
MESUT GÜNAY
BELEDİYE MECLİSİ
- Mehmet Uyan Üniversite/Yüksekokul
- Ertaf Cicili Ortaokul/Lise
- Nadiye Asu Arda Uysal Üniversite/Yüksekokul
- Hüseyin Kaynar Üniversite/Yüksekokul
- Ramazan Öztürk Ortaokul/Lise
- Ummahan Bato Gündüz Ortaokul/Lise
- İsmail Uzun İlkokul
- Ersin Çakır Ortaokul/Lise
- Özkan Üstündağ Ortaokul/Lise
- Turhan Lök İlkokul
- Adem Demirel İlkokul
- Yaren Merve Eymir Üniversite/Yüksekokul
- Gamze Kayar Üniversite/Yüksekokul
KONTENJAN
- Erol Can Ortaokul/Lise
- Oktay Yönter Üniversite/Yüksekokul
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Mehmet Ali Atabay Ortaokul/Lise
EMEK PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Özlem Kortel Alikoç Üniversite/Yüksekokul
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
ŞENOL KAYA
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
ALİ CAVİT NACAR
BELEDİYE MECLİSİ
- Adalet Demir Ortaokul/Lise
HÜR DAVA PARTİSİ
HASAN DURAN
BELEDİYE MECLİSİ
- Esra Çınar Ortaokul/Lise
İYİ PARTİ
HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU
BELEDİYE MECLİSİ
- Ekrem Zafer Dinç Üniversite/Yüksekokul
- Nazlı Gül Güven Şahbaz Üniversite/Yüksekokul
- Serkan Uzun Ortaokul/Lise
- Nazlı Gamze Aksöz Üniversite/Yüksekokul
- İsmail Özler Üniversite/Yüksekokul
- Baki Keskin Üniversite/Yüksekokul
- Kamil Genek Ortaokul/Lise
- Feyzullah Çoban Ortaokul/Lise
- Selim Renda Ortaokul/Lise
- İsmail Aktaş Ortaokul/Lise
- Umut Ulaş Özen Ortaokul/Lise
- Zehra Öztürk Ortaokul/Lise
- Hasan Hüseyin Erkekli Ortaokul/Lise
KONTENJAN
- Emel Göçmen Üniversite/Yüksekokul
- Kahraman Şen Ortaokul/Lise
MİLLET PARTİSİ
NEDAİ ÖLMEZ
SAADET PARTİSİ
TAYFUN KARTAL
BELEDİYE MECLİSİ
- İlhan Özler Ortaokul/Lise
SOL PARTİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Süleyman Nalbant Ortaokul/Lise
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Melahat Çetinkaya İlkokul
- Şahin Dirican Üniversite/Yüksekokul
- Gülnur Kervancı Ortaokul/Lise
- Hazal Tuç Üniversite/Yüksekokul
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
BELEDİYE MECLİSİ
- Bilgehan Şener Üniversite/Yüksekokul
VATAN PARTİSİ
DOĞUKAN AKINCI
YENİDEN REFAH PARTİSİ
İSMAİL DURMUŞ
BELEDİYE MECLİSİ
- Adem Karslı İlkokul
- Zafer Kayabaşı İlkokul
- Ferhat Kütük Ortaokul/Lise
- Merve Durmuş İlkokul
ZAFER PARTİSİ
HAKAN ALTUNKUM
BELEDİYE MECLİSİ
- Mehmet Alptürk Karamersin Ortaokul/Lise
- Sıtkı Çakıt Üniversite/Yüksekokul
- Ayşe Kızıl Üniversite/Yüksekokul
- Zübeyir Durğay Ortaokul/Lise