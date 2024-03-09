31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Yatağan’de 12 siyasi partinin Belediye Başkan Adayı seçime girerken,  bağımsız aday çıkmadı.

Belediye Meclisi’ne ise 14 siyasi parti aday gösterirken, bağımsız aday çıkmadı.

İşte, Yatağan Belediye Başkan Adayları ile Belediye Meclis Üyesi Adayları’nın tam listesi;

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

MUSTAFA TOKSÖZ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ali Tekin Üniversite/Yüksekokul
  2. Hüseyin Bağcı Üniversite/Yüksekokul
  3. Duygu Yenioğlu Üniversite/Yüksekokul
  4. Buse Gül Dener Üniversite/Yüksekokul
  5. Kazım Meşealan Ortaokul/Lise
  6. Serkan Özen Üniversite/Yüksekokul
  7. Necip Fazıl Güler Üniversite/Yüksekokul
  8. Emre Bayrak Ortaokul/Lise
  9. Hüseyin Balcı Ortaokul/Lise
  10. Mehmet Meriç Duru Üniversite/Yüksekokul
  11. Ünal Tilkioğlu Ortaokul/Lise
  12. Burak Uzun Ortaokul/Lise
  13. Osman Kocagöz Ortaokul/Lise

KONTENJAN

  1. İsmail Kaya Ortaokul/Lise
  2. Çetin Cinaz Üniversite/Yüksekokul

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

ESRA ÜSTÜN

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mukaddes Duran Üniversite/Yüksekokul

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

MESUT GÜNAY

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mehmet Uyan Üniversite/Yüksekokul
  2. Ertaf Cicili Ortaokul/Lise
  3. Nadiye Asu Arda Uysal Üniversite/Yüksekokul
  4. Hüseyin Kaynar Üniversite/Yüksekokul
  5. Ramazan Öztürk Ortaokul/Lise
  6. Ummahan Bato Gündüz Ortaokul/Lise
  7. İsmail Uzun İlkokul
  8. Ersin Çakır Ortaokul/Lise
  9. Özkan Üstündağ Ortaokul/Lise
  10. Turhan Lök İlkokul
  11. Adem Demirel İlkokul
  12. Yaren Merve Eymir Üniversite/Yüksekokul
  13. Gamze Kayar Üniversite/Yüksekokul

KONTENJAN

  1. Erol Can Ortaokul/Lise
  2. Oktay Yönter Üniversite/Yüksekokul

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Mehmet Ali Atabay Ortaokul/Lise

EMEK PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Özlem Kortel Alikoç Üniversite/Yüksekokul

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

ŞENOL KAYA

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ

ALİ CAVİT NACAR

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Adalet Demir Ortaokul/Lise

HÜR DAVA PARTİSİ

Kavaklıdere Belediye Başkan Adayları ve Belediye Meclis Üyesi adayları Kavaklıdere Belediye Başkan Adayları ve Belediye Meclis Üyesi adayları

HASAN DURAN

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Esra Çınar Ortaokul/Lise

İYİ PARTİ

HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Ekrem Zafer Dinç Üniversite/Yüksekokul
  2. Nazlı Gül Güven Şahbaz Üniversite/Yüksekokul
  3. Serkan Uzun Ortaokul/Lise
  4. Nazlı Gamze Aksöz Üniversite/Yüksekokul
  5. İsmail Özler Üniversite/Yüksekokul
  6. Baki Keskin Üniversite/Yüksekokul
  7. Kamil Genek Ortaokul/Lise
  8. Feyzullah Çoban Ortaokul/Lise
  9. Selim Renda Ortaokul/Lise
  10. İsmail Aktaş Ortaokul/Lise
  11. Umut Ulaş Özen Ortaokul/Lise
  12. Zehra Öztürk Ortaokul/Lise
  13. Hasan Hüseyin Erkekli Ortaokul/Lise

KONTENJAN

  1. Emel Göçmen Üniversite/Yüksekokul
  2. Kahraman Şen Ortaokul/Lise

MİLLET PARTİSİ

NEDAİ ÖLMEZ

SAADET PARTİSİ

TAYFUN KARTAL

BELEDİYE MECLİSİ

  1. İlhan Özler Ortaokul/Lise

SOL PARTİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Süleyman Nalbant Ortaokul/Lise

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Melahat Çetinkaya İlkokul
  2. Şahin Dirican Üniversite/Yüksekokul
  3. Gülnur Kervancı Ortaokul/Lise
  4. Hazal Tuç Üniversite/Yüksekokul

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Bilgehan Şener Üniversite/Yüksekokul

VATAN PARTİSİ

DOĞUKAN AKINCI

YENİDEN REFAH PARTİSİ

İSMAİL DURMUŞ

BELEDİYE MECLİSİ

  1. Adem Karslı İlkokul
  2. Zafer Kayabaşı İlkokul
  3. Ferhat Kütük Ortaokul/Lise
  4. Merve Durmuş İlkokul

ZAFER PARTİSİ

HAKAN ALTUNKUM

BELEDİYE  MECLİSİ

  1. Mehmet Alptürk Karamersin Ortaokul/Lise
  2. Sıtkı Çakıt Üniversite/Yüksekokul
  3. Ayşe Kızıl Üniversite/Yüksekokul
  4. Zübeyir Durğay Ortaokul/Lise