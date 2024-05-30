ANKARA (AA) - YDA açıklamasına göre, santralle yıllık 200 bin ağaç korunurken, engellenecek emisyon miktarının yaklaşık 4 bin 500 ton karbondioksit olması hedefleniyor.

Türkiye'nin en yoğun havalimanları arasında olan YDA Dalaman Havalimanı, yenilenebilir enerji üretimi ve sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında Türkiye için önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Bu kapsamda, dünyanın enerji verimliliği en yüksek ve çevre dostu havalimanlarından biri olması hedeflenen havalimanında, güneş enerji santralinin ilk fazı 45 bin metrekarelik çelik yapıdan oluşan proje alanı üzerine 15 bin güneş panelinin kurulumu tamamlandı.

- Uluslararası yolcu bakımından en yoğun 5. havalimanı

Açıklamada görüşlerine yer verilen YDA Dalaman Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Laçin, havalimanının günün her saati elektrik enerjisine ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Yılda yaklaşık 3 bin hanenin elektrik enerjisi talebine eşdeğer olan 8 bin 250 kilovat DC kurulu güce sahip olacağız. Havalimanı terminal binası çatısı üzerine kurulu dünyadaki en büyük GES projesine ülkemiz adına imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Dalaman Havalimanının "Türk Riviera"sında 1100 kilometreden daha uzun bir sahil şeridine hizmet verdiğinin altını çizen Laçin, havalimanında geçen yıl 5,2 milyon yolcuya hizmet vererek önemli bir başarı elde ettiklerini aktardı.

Laçin, havalimanının turizm bölgelerine yakın olduğunu anımsatarak, "Havalimanımız, Dalaman, Fethiye, Ölüdeniz, Dalyan Marmaris ve Kaş gibi önemli turizm bölgelerine yakınlığı nedeniyle Türkiye'nin en yoğun 6. ve uluslararası yolcu bakımından en yoğun 5. havalimanı olmasıyla öne çıkıyor. Önümüzdeki yıllarda da inovasyon destekli, mümkün olan en kaliteli ve stressiz müşteri deneyimini sunarken, güvenli, emniyetli ve sürdürülebilir havalimanı operasyonumuzu sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

YDA Dalaman Havalimanı'nın Türkiye'nin en yeşil havalimanlarından biri olma hedefi doğrultusunda pek çok farklı proje hayata geçirdiğini belirten Laçin, şunları kaydetti:

"Uçak emisyonlarının azaltılması için APU'ların daha az kullanılmasına ve ihtiyaç duyulmadığında kapatılmasına olanak sağlayacak anlaşmaların yapılması için havayolları ve yer hizmetleri şirketleriyle çalışmalara başladık. Havalimanındaki aydınlatmalarını tamamen değiştirerek LED aydınlatmaya geçtik, bu sayede elektrik tüketimini azalttık. Ayrıca, havalimanı apronunda operasyonlar için kullanılan ve havalimanı yöneticilerinin kullandığı araçları elektrikli araçlarla değiştirdik. Havalimanları için kurumsal olarak onaylanmış tek küresel karbon yönetimi sertifikasyon programı olan Havalimanı Karbon Akreditasyonu programına girerek direkt olarak Seviye 2 'Azaltma' akreditasyonunu aldık. Gereksiz enerji kullanımını azaltmak için sensör tabanlı kontrol sistemi kurarak terminalin belirli alanlarında herhangi bir hareket olmadığında ısıtma, iklimlendirme, aydınlatma gibi birden fazla sistemin havalimanı personeli tarafından otomatik veya manuel olarak kapatılmasını sağlıyoruz. Kağıt israfını azaltmak ve teması minimuma indirmek amacıyla, yolcularımızdan gelen öneri ve şikayetleri toplamak amacıyla QR kod kullanımına geçtik. Sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerimiz doğrultusunda bunlar gibi pek çok çalışmalarımızı bundan sonra da devam ettirerek, yeşil enerjiye dönüşüm için üzerimize düşeni yapacağız."