Yeniden Refah Partisi Ortaca Belediye Başkan Adayı, eski Ortaca Belediye Başkanlarından Cemil Durmuş oldu. Ortaca’yı ilçe yapan ve 2 dönem Ortaca Belediye Başkanlığı yapan Cemil Durmuş’un adaylığı İlçe Başkanlığı’nda resmen açıklandı. Açıklamaya Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ömer Ekiz ve yönetim kurulu üyeleri, Dalaman İlçe Başkanı Çetin Kubilay ve Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkan Adayı Cemil Durmuş ve eşi ile partililer katıldı.

Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından söz alan Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ömer Ekiz resmen Ortaca Belediye Başkan Adayı olarak Cemil Durmuş’u açıkladıklarını belirtti.

Şubat 2023’de Yeniden Refah Partisi ile yola çıktıklarını hatırlatan Ömer Ekiz, “Binamızı hazırladık ve Yeniden Refah Partisinde siyaset yapma kararı aldık. Sorunları başarmak için mücadele ettik. Bu sorunları aşmakta emek harcayan Yeniden Refah Partisi yönetim kuruluna ve benimle bu yola çıkan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Ortaca ve Dalaman teşkilatı olarak atom karıncası gibi çalışacağız” diyen Ekiz, “Herkes atom karıncası gibi çalışacak, kimsenin bu saatten sonra evinde yatma, kahve köşelerinde oyun oynama zamanı değil. Herkes bir eve gidecek, bu seçimi kazanacağız. İsrail savaşı kazanır diyorlardı, oradaki atom karıncaları Allah yolunda Allahuekber dediler, yollara yürüdüler. Biz de bu tevekkülle yürüyeceğiz, mücadelemizi bu şekilde yapacağız. Gayret bizden tevekkül Allah’tan, mücadele bizden takdir Allah’tan” dedi.

“Biz Milli Görüş’ün partisi olduğumuz için buradayız” diyen Ekiz, “Milli görüş farklı bir şey. Bundan sonra Ortaca’da bu atom karıncaların ne yaptığını Türkiye duyacak, adımızı tarihe yazdıracağız. Biz meyhanede, barda, kahvede oturamayız. Onlar otururken biz atom karıncalar gibi onların yuvalarına gidip mücadele edeceğiz, kimin ne istediğini tespit edeceğiz.

Belediye Başkan Adayımız 2 dönem Ortaca’da Belediye Başkanlığı yapmış, Ortaca’yı ilçe yapmış, son döneminde de, kazanabilirdi aday az olması nedeniyle, o zamanda güçlü şekilde oy aldı. Başkanımızın oyu var değil, biz çalışacağız. Bu iş tek başına olmaz, her başarının arkasında bir kadın var, bu başarıyı yakalıyorsa kadınlar var” dedi.

Kimsenin siyaseti ile değil, Milli Görüşün siyaseti ile hareket edeceklerini belirten Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı, “1994, 95, 96, 97, 2000’de o ruhları nasıl getirdiysek, yine o ruhu getirip mücadele edeceğiz. O hazırın üstünde yıllardır duranlar bir gün bakacak ki 94 ruhu gelmiş belediyeyi kapmış. Gelin rica ediyorum, çalışın, çalışalım, Ortaca’da Milli Görüş belediyeciliğini getirelim, sonrada kendilerine bırakalım. Adaletli, adil, dürüst belediyeciliği söz veriyorum burada başkanımızla beraber yapacağız, canla başla tüm Ortacalılarla beraber. Tüm Ortacalılara selam olsun, tüm Ortacamıza hayırlı olsun” dedi.

Ardından söz alana Yeniden Refah Partisi Ortaca Belediye Başkan Adayı Cemil Durmuş ise, “Ortacayı kazanıp, bu gençlere bırakmak istiyoruz. Eğer bu Ortaca seçilecek adamı bilemezse, Ortaca kaybeder. Seçime giren kazanır. Ben kaybedince ben kazanmış olurum. Arkadaşlara Yeni Refahta buluşup bu millete en iyi hizmete vereceğimiz, Dalaman ve Ortacayı bir tutarak inşallah kol kola bu işleri başaracağımıza inanıyorum. Sizlerin ve etrafınızın desteği ile ben gece gündüz sizlerin yanındayım” dedi.