(İGFA) - 2022 yılında Yeşilay Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen yönetim değişikliği sonrasında Yeşilay Muğla Şube Başkanlığı’na Ebru Uyan atanmıştı. Uyan başkanlığında kısa sürede oluşturulan yönetim, çeşitli projelerde yer almış ve başarılar elde etmişti. Ancak, gerekli destek göremediklerini belirten Başkan Uyan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte istifa ettiklerini açıkladı.

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Ebru Uyan, yazılı basın açıklamasında görev süreleri boyunca bağımlılıkla mücadelede önemli adımlar attıklarını, yerel toplulukları bilinçlendirmek için eğitimler düzenlediklerini ve bir dizi işbirliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Uyan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Severek yürüttüğüm Yeşilay Muğla Şube Başkanlığı görevine atanmamızın ardından, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte belirlediğimiz değerler, misyon ve vizyonlarımız doğrultusunda vatandaşlarımıza hizmet etmek için büyük bir özveri ve gayretle çalıştık. İlimizde bağımlılıkla mücadele konusunda önemli adımlar attık ve bu mücadelede yerel topluluğumuzla işbirliği içinde hareket ettik.

Öncelikle, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’miz aracılığıyla ilimizde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalığı artırmak amacıyla geniş kapsamlı eğitimler düzenledik. Bu kapsamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu ve aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Yeşilay Spor Kulübü’nü kurduk Ayrıca, yerel sağlık kuruluşları, okullar, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirlikleri kurarak, bağımlılıkla mücadelede daha etkili stratejiler geliştirmeye odaklandık.

Ancak, görev süremiz boyunca ilimizde tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar gibi bağımlılıklarla mücadele eden ve çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu olarak, ne yazık ki 2 yıl boyunca her kurum ve kuruluştan talep etmemize rağmen bir şube binası bile bulamamış olmamız üzücü bir durumdur. Yeşilay, kamu yararına çalışan dernekler arasında önemli bir konumda bulunmaktadır ve bu alandaki çabalarımızın daha geniş bir etki yaratması için desteklenmeye ihtiyaç duymaktayız.

Sevgi ve sorumlulukla yürüttüğümüz bu görevi, ne yazık ki hem ilimizde hem de genel merkezimizde aynı şekilde destek ve istekle karşılanmamış olması sebebiyle, tüm yönetimimizle birlikte bırakma kararı almış bulunmaktayız. Yeni seçilen yönetime görevlerinde başarılar dileriz.

Bağımlılıkla mücadeledeki zorluklara rağmen, bu süreçte bize destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, Muğla halkının daha sağlıklı bir geleceğe doğru attığı adımları desteklemeye devam edeceğimize inancımızı belirtiriz.”