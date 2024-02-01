(İGFA) - ÖSYM'den yapılan açıklamada, 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacağı duyurulurken, sınav için bugün itibariyle başlayan başvuruların 26 Şubat tarihine kadar devam edeceği kaydedildi.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.