MUĞLA (AA) - İtalya bayraklı kruvaziyer "Aida Blu", 2 bin 38 yolcusuyla bu yıl ilk kez Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Antalya'nın ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren 300 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Alman 2 bin 38 yolcu ve 641 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Gemi acentesinin yetkilisi Emrah Ersoy, gazetecilere, "Aida Blu"nun bu yıl ilk defa Marmaris'e geldiğini söyledi.

Dev geminin gece saatlerinde demir alarak Girit'e hareket edeceği öğrenildi.