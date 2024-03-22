Mehmet Melih Tatlıcı geçtiğimiz günlerde yazılı bir açıklama yaparak bazı anket şirketleri tarafından yapılan anketlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek “Yeniden Refah Partimizin ülke genelinde yakalamış olduğu yükseliş endeksine, şahsıma gösterilen teveccüh de eklenince Muğla genelinde sürpriz ama bir o kadar da başarılı bir gidişata sahip olduk. Ara ara yaptırdığımız kamuoyu araştırmalarında oy oranımız %20-%25 bandında çıkmaktadır. Çoğu zaman 2. sırada çıktığımız bu kamuoyu araştırmaları göstermiştir ki vatandaşımız donanımlı, liyakatli, samimi ve dürüst bir aday gördüğünde siyasi düşüncesine bakmaksızın onu desteklemektedir” dedi.

“Halkımız bu tür algı oyunlarının farkındadır”

Ulusal medyada ve sosyal medya mecralarında yapılan anketlerde kendilerine bilinçli olarak yer verilmediğine dikkat çeken Mehmet Melih Tatlıcı bu tür anketlere itibar edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Mehmet Melih Tatlıcı yaptığı açıklamada “Ancak hem ulusal medyada yansıyan hem de sosyal medyada yapılan anketlerde şahsıma ya hiç yer verilmiyor ya da gerçek dışı oranlar sergilenerek algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu anketlere itibar edilmemesi gerektiğini de adayların tüm anketlerde birbiriyle alakası olmayan oy oranlarına sahip olmasından anlayabilmek mümkündür. Ulusal medyada yayınlanan ve anket şirketleri tarafından yapıldığı belirtilen anketler ile özellikle yarışın iki parti adayı arasında geçtiği algısı oluşturularak; kararsız veya küskün seçmenin farklı seçeneklere yönelmesinin önüne geçilmeye çalışıldığı açık bir şekilde görünmektedir. Ancak halkımız bu tür algı oyunlarını dikkate almayacaktır” diyerek anketlerin kamuoyunda algı oluşturmaya dönük manipülasyon içerdiğinin altını çizdi.

“Fake hesaplarla yapılan anketler gerçeği yansıtmıyor”

Özellikle sosyal medyada yapılan anketlerin partilerin teşkilat üyelerini organize ederek gerçekleştirdikleri birer sanal topluluk eylemine dönüştürüldüğünü vurgulayan Mehmet Melih tatlıca açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü: “Sosyal Medyada yapılan anketlerde ise özellikle kalabalık teşkilatı olan partilerin; teşkilat üyelerini organize ederek ve hatta bu konuda Muğla sınırları içinde de kalmayıp; tüm ülke teşkilatlarından destek almak suretiyle manipülasyon yaptıkları tespit edilmiştir. Ayrıca bu sosyal medya anketlerinde fake hesaplar kullanılması ve bu konuda partilerin özel hazırlıklar yaptığı da alışıla gelmiş bir durumdur. 31 Mart Yerel Seçimleri için halkın iradesine ipotek koymayı hedefleyen ve algı oluşturmak suretiyle seçmenleri konsolide etmeyi amaçlayan bu anketlere itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.”

“Hedefimiz yüzde 40-45’lerle bu seçimi kazanmaktır”

Hedeflerinin Muğla Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanmak olduğunun altını çizen Mehmet Melih Tatlıcı sözleri sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: “1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a da anketlerde şans tanınmaz iken sonuç tam tersi çıkmıştır. Aynı şekilde 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’ne anketlerde oran olarak %1 bile verilmezken; Yeniden Refah Partisi %3’e yakın bir oy oranı alarak yine bu sözde anketlerin pabucunu dama atmıştır. Sonuç olarak 50 gündür sahada büyük bir teveccüh ve desteğe mazhar olduğumuz gerçeği de bu anketlerin gerçek dışı olduğunun bir başka delilidir. Bir diğer durum ise bize destek veren seçmenlerin büyük bir oranı anketlerde örneklem olarak kullanılmamakta ve çoğunun sosyal medya hesabı bile bulunmamaktadır. Aslında kimsenin dile getirmediği başka bir gerçek daha vardır ki; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için halkımızın hala yarısından fazlası karar vermemiş durumdadır. Bizim hedefimiz hali hazırda %20-%25 bandında olan oy oranımızı; kararsız vatandaşlarımızı da ikna ederek %40-%45’lere çıkarmak suretiyle seçimi kazanmaktır. Zafer İnananlarındır ve Zafer Yakındır!”