(İGFA) - Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzine gelen zam sonrasında bu gece yarısından itibaren de motorine zam gelmesi bekleniyor.

Petrol fiyatları 5 ayın dibinde seyrederken, dolar kurunun 29 TL'nin üstünde hızlanması akaryakıta ilk zammı getirdi.

MOTORİNE DE ZAM GELİYOR!

Benzine 1 lira 49 kuruş zam gelmişti. 21 Aralık Perşembe'yi 22 Aralık Cuma'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,62 lira zam bekleniyor.

An itibariyle istasyonlarda akaryakıt ürünlerinde ortalama litre fiyatları şöyle:

Benzin: 34,70 TL, Motorin: 35,20 TL, LPG (Otogaz): 17,60 TL