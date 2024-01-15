ANKARA (İGFA) - 15 milyon 600 bin emekli ve 4 milyon memur ocak maaşını zamlı alacak. Memurlara yüzde 49,25 zam yapılacak.

Zamlı maaşlar hesaplara yatırılıyor. Maaş farkları da kısa sürede ödenecek.

Bu arada kamu görevlileri Ocak ayı bordrolarında ek bir kalem de görecek. Bu kapsamda daha önce 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi yeni dönemde 7. dönem toplu sözleşmesine göre her ay ödenecek. Geçen dönem 3 ayda bir 1080 lira ödeniyordu, aylık olarak 360 liraydı. Yeni dönemde ocak ayı itibariyle bordrolarda toplu sözleşme ikramiyesi de 360 liradan 530 liraya yükseldi.

SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren zamlı aylıklarını almaya başlayacak.