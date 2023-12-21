BURSA (İGFA) - Zeytin üreticisi ortaklardan bağlı 8 kooperatif aracılığıyla alımlarını sürdüren Marmarabirlik, 2 -15 Aralık tarihleri arasında ortakların depolara teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sine karşılık gelen 231 milyon TL'lik ödemenin 22 Aralık Cuma günü itibariyle ortakların banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Söz konusu ödemeyle birlikte ortaklara toplamda 1 milyar 221 milyon TL ödemenin tamamlanmış olacağı kaydedildi.

24 Ekim 2023 tarihinden başlayan kampanyada bugüne kadar 2 milyar 777 milyon TL tutarında ürünün depolarına alımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, alım kampanyasında sona doğru yaklaştıklarını belirterek, üreticilerin sorunsuz şekilde ürünlerini kooperatiflerine teslim ettiğini vurguladı. Tüm kooperatif bölgelerinde 18-20 dane zeytin alımlarının ortalama yüzde 41 oranında olduğunu kaydeden Başkan Asa, "1 Kg zeytin üretim maliyeti 30 TL’dir. Marmarabirlik’in almış olduğu ürün miktarı ve ödenecek tutarı mukayese ettiğimizde yağlık dahil ortalama alım fiyatımız 91,50 TL’dir. Zeytin üreticisi emeğinin ve alın terinin karşılığını almıştır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi gelecekte en çok kazandıran tarım ürünü zeytin olacaktır" diye konuştu.

Asa, üretici ortaklardan aldıkları ürünün satış kısmını şimdiden değerlendirmeye başladıklarını kaydetti.