21-25 Ağustos tarihleri arasında Ortaca’nın Sarıgerme Sahili’nde düzenlenecek olana Zeytinli Rock Festivali’ne katılacak sanatçılar belli oldu.

Buna göre,

21 Ağustos Çarşamba;

Cem Adrian, Ceylan Ertem, Bülent ortaçgil, Sattas, Skapova, Ütopya Band, Selda Bağcan, Seksendört, Emre Fel, Selin, Yavucan Çetin, Haybe,

22 Ağustos Perşembe;

Mor ve Ötesi, Adamlar, Feridun Düzağaç, Flört, Kıvılcım Ural, Alternans, Pinhani, Debublüman, Gru Mavi, Yenici Ev, Marsis, Filozof Kedi,

23 Ağustos Cuma;

Duman, Güneş, Yeni Türkü, Manuş Baba, M’lisa, Hipersone, Emre Aydın, Madrigal, Nova Norda, İkilem, Kendimden Hallice, Birinci Kat,

24 Ağustos Cumartesi;

Athena, Fatma Turgut, Umut Kuzey, Reckol, Gökçe, Badi Gardi, Manga, Dolu Kadehi Ters tut, Sena Şener, Ufuk Beydemir, Eda Baba, Merve Kazanç,

25 Ağustos Pazar;

Penrtagram, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Black Tooth, Murder King, Alkera, Kargo, Yüksek Sadakat, Aylin Aslım, Malt, Kurtalaan Ekspres, Ezgi Aktan, sahne alacak.

İlk kez 2014 yılında düzenlenen Türk rock müziğinin en önemli festivallerinden Zeytinli Rock Festivali, bu sene 10’uncu yılını kutlaması nedeniyle, Sarıgerme’de düzenlenecek olan Festival’de 2 sahne kurulacak.

5 gün sürecek ve 60 sanatçı ve grubun sahne alacağı festivalde günübirlik giriş 200 liradan, Kamp Kombine 650 liradan başlayan fiyatlar ile satışa çıktı.