Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği Zorunlu Trafik Sigortası'nda tavan fiyatlar belirlendi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tavan tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayınladı. Yeni sigorta bedellerinde aralık ayına göre yüzde 10 artış yapıldı.

MUĞLA’DA EN UCUZ 3 BİN 321 LİRA

1 Ocak 2024 itibarıyla Muğla’da en düşük ücret 3 bin 706 lira olarak belirlendi. Yine sürekli kazaya karıştığı için riskli grupta yani sıfırıncı basamakta yer alan sürücülerin ödeyeceği tutar da 19 bin 928 liraya çıktı.

Muğla’da trafiğe yeni çıkan bir araç sürücüsü aralık sonuna kadar 4’üncü basamak üzerinden sigorta yaptırdığında tavan poliçe fiyatı 1 Ocak’ta zamla birlikte 7 bin 307 liraya yükseldi. Sigorta şirketleri belirlenen tavan tutarın üzerinde poliçe kesemiyor.

Posta'da yayımlanan tabloya göre il il ücretlendirmeler şu şekilde: