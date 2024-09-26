MUĞLA (AA) - Fethiye Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu ile Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde düzenlenen festivalin son gününde, Beşkaza Meydanı'nda "Sürdürülebilir Gastro ve Turizm" ile "Sıfır Atık" konulu paneller düzenlendi.

Daha sonra Türkiye ve Yunanistan heyetinden oluşan jüri, mahalleler arasında organize edilen yemek yarışmasına katılanlara puan verdi.

Yarışmada Çamköy Mahallesi kuzu çevirme ile birinci oldu. Yarışmada Yeşilüzümlü Mahallesi ikinciliği, Karagedik Mahallesi ise üçüncülüğü kazandı.

Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca, yaptığı konuşmada, Yunanistan ile yıllar önce paylaşılan kültürel değerlerin festival dolayısıyla yeniden hayat bulduğunu söyledi.

Karaca, festivali gelecek yıllarda daha kapsamlı şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Festival dans, halk oyunları gösterisi ve konser ile sona erdi.