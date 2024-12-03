Zafer Partisi Aydın İl Başkanı Tarık Akın, Aydın’da üniversite öğrencilerinin yurt sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Akın, mevcut devlet yurtlarının öğrenci kapasitesine kıyasla yetersiz kaldığını ve özel yurt ücretlerinin de çok yüksek olduğunu ifade etti.AYDIN (İGFA) - Tarık Akın, Aydın’daki yurt sorununun öğrenci ve aileler için büyük bir yük oluşturduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Bugün emekli veya tek çalışan bir ailenin, çocuklarının Aydın’daki eğitim masraflarını karşılaması neredeyse imkansız hale geldi. Özel yurtların fahiş fiyatları ve devlet yurtlarının yetersiz kapasitesi, üniversite öğrencilerimizi ciddi zorluklarla karşı karşıya bırakıyor."

"EĞİTİMDEKİ EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİ BARINMA"

Akın, barınma sorununun öğrencilerin eğitim sürecini olumsuz etkilediğini vurgularken, bu soruna çözüm üretmek için Zafer Partisi olarak projeler geliştireceklerini belirtti. Akın, gençlerin ve ailelerinin bu yükten kurtulması için somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Zafer Partisi, Aydın’da öğrencilerin eğitim sürecinde daha iyi barınma koşullarına kavuşması için mücadele edeceğini ve yerel yönetimlere bu konuda çözüm önerileri sunacağını açıkladı.