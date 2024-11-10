AYDIN (AA) - Efeler ilçesinde yaşayan H.D'yi (18) cep telefonu mesajlarıyla tehdit ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınan C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Efeler ilçesinde H.D. (18), C.D (19) isimli kişi tarafından cep telefonu mesajlarıyla tehdit edildiği iddiasıyla emniyete şikayette bulunmuştu. C.D'nin birlikte olma teklifini kabul etmeyen H.D'ye aşiret üyesi olduğu, peşini bırakmayacağı, numarasını başka kişilere de verdiği, duvarlara adını kullanarak argo sözler yazacağına ilişkin mesajlar gönderdiği öne sürülmüştü.