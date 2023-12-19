AYDIN (AA) -

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Topluluğu (TURKMSIC) üyeleri Selatin Mahallesi'ndeki diyabet etkinliği kapsamında mahalle sakinlerini bilgilendirerek kan şekeri ve tansiyon ölçümlerini yaptı.

Topluluk üyeleri, mahalledeki öğrencilere el yıkama ve hijyen konusunda eğitim de verdi.

Etkinliği koordine eden Genç Ofis görevlisi Özlem Çiner, gönüllü faaliyetler kapsamında Sağlık Timi olarak Selatin'e geldiklerini, tıp fakültesi öğrencilerinin mahalle sakinlerine sağlık taraması yaptığını, sohbet etme imkanı bulduklarını belirtti.