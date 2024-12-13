AYDIN (AA) - Efeler ilçesinde yaşayan Kasım Aykut (45) ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Üroloji uzmanı Op. Dr. Göksel Ayköse'nin muayenesi ve tetkikler sonucu Aykut'un mesanesinde taş olduğunu belirlendi. Mesanedeki 4 santimetre çapında biri üçgen, diğerleri piramit şeklinde 4 taş ameliyatla çıkarıldı.

Op. Dr. Ayköse, AA muhabirine hastanın 18 yıl önce geçirdiği kaza sonucu felç kaldığını, geçirdiği enfeksiyonla mesane içinde taşlar oluştuğunu ifade etti.

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İdrar yolundaki taşların genellikle endoskopik yöntemlerle tedavi edildiğini aktaran Ayköse, şunları kaydetti:

"Taş boyutunun büyük olması bazen açık cerrahileri zorunlu kılar. Hasta hastanemizde aynı gün ameliyata alındı. Mevcut nörolojik hastalık sebebi ile hastamızın belden aşağısını hissetmemesi nedeniyle anestezi gereksinimi olmadı. Hastamızın mesanesinde 4 eş boyutlu, üçgen ile piramit şekilli taşın oluşması ilginç. Sağlıklı şekilde şifayla evine uğurladık."

Kaynak: aa