AYDIN (AA) - Efeler ilçesinde yaşayan Kasım Aykut (45) ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Üroloji uzmanı Op. Dr. Göksel Ayköse'nin muayenesi ve tetkikler sonucu Aykut'un mesanesinde taş olduğunu belirlendi. Mesanedeki 4 santimetre çapında biri üçgen, diğerleri piramit şeklinde 4 taş ameliyatla çıkarıldı.

Op. Dr. Ayköse, AA muhabirine hastanın 18 yıl önce geçirdiği kaza sonucu felç kaldığını, geçirdiği enfeksiyonla mesane içinde taşlar oluştuğunu ifade etti.

İdrar yolundaki taşların genellikle endoskopik yöntemlerle tedavi edildiğini aktaran Ayköse, şunları kaydetti:

"Taş boyutunun büyük olması bazen açık cerrahileri zorunlu kılar. Hasta hastanemizde aynı gün ameliyata alındı. Mevcut nörolojik hastalık sebebi ile hastamızın belden aşağısını hissetmemesi nedeniyle anestezi gereksinimi olmadı. Hastamızın mesanesinde 4 eş boyutlu, üçgen ile piramit şekilli taşın oluşması ilginç. Sağlıklı şekilde şifayla evine uğurladık."