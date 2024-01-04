AYDIN (AA) - Nazilli'den Bozdoğan istikametine seyreden R.G. idaresindeki 09 HM 175 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen M.G'nin kullandığı 09 PM 380 plakalı otomobille Kavaklı Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri devrilen otomobildeki sürücü R.G. ile H.A.Y, L.D. ve A.K'yi çıkardı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaynak: aa