AYDIN (AA) - Mağazalar mevkisindeki güreş arenasındaki organizasyonda Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 120 deve güreştirildi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği güreşte, bazı develer rakiplerinden kaçarken bazılarını ise görevliler ayırmakta güçlük çekti.
Güreşlerde 13 farklı kategoride dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi.
Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, 10. Deve Güreşi Festivali'nde yaptığı konuşmada belediye olarak deve güreşleri kültürüne destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: aa