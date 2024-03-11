Olay, 9 Mart Cumartesi günü Köyceğiz’e bağlı Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan göre, D.K. (58) aralarında daha önce husumet bulunan B.Ş. (35)’yi gördü ve otomobilindeki pompalı tüfeği çıkararak B.Ş.’yi bacağından vurdu.

Olay yerinin yakınında bulunduğu öğrenilen ve silah sesini duyan B.Ş.’nin kardeşi H.Ş., saldırgana tekme atarak yere düşürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulans ile B.Ş.’yi hastaneye kaldırırken, hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi’ne sevk edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan D.K. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Muğla Cezaevine gönderildi.

Olay anı çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarında saniye saniye kaydedildi.