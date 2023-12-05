MUĞLA (AA) - Bodrum FK, yarın evinde 13.30'da Menemen FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, sakatlığı dolayısıyla sezonu kapatan Eren Albayrak ile sakatlığı bulunan Cenk Şen yer almadı.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere, Menemen FK karşısında tur atlayan taraf olmak istediklerini söyledi.

Rakibin şampiyonluk için iyi ve güçlü bir ekip kurduğunu anlatan Taşdemir, "Maçta az forma şansı bulan arkadaşlarımız da yer alacak. Kupa maçını angarya olarak gördüğümüzden değil, orayı da çok önemsiyoruz ve oynayacak olan arkadaşlarımıza da güveniyoruz." diye konuştu.

Taşdemir, hafta sonu oynanacak Tuzlaspor maçından da galibiyet beklediklerini ifade etti.

Bodrum FK'li futbolcu Süleyman Özdamar ise kupa maçının kendileri için önemli olduğunu belirterek, maçta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getirdi.