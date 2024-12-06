MUĞLA (AA) - İlçede sabah saatlerinde başlayan yağış zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.

Yağış sonrası Kumbahçe Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çöken duvar nedeniyle sitedeki bir bina ile park halindeki iki otomobilde hasar oluştu. Duvarın altında kalan otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi.

Polis ve zabıta ekipleri çöken duvarın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Üçkuyular Caddesi'nde ise evsiz olduğu için geceyi dere yatağında geçirdiği belirtilen 19 yaşındaki genç derenin debisinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

İhbar üzerine gelen belediye ve itfaiye ekiplerince kurtarılan genç, pansiyona yerleştirildi.